Lancering online platform Musselkanaal: buurtverbinders gezocht

MUSSELKANAAL – In Musselkanaal wordt dit jaar een geheel nieuw online platform gelanceerd waarop alle inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen, kerken en andere instellingen uit Musselkanaal hun digitale informatie kunnen delen én vinden. Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal heeft hiervoor subsidie ontvangen van het Oranjefonds, waarmee in samenwerking met MijnBuurtje.nl nog voor de zomer een start gemaakt kan worden met het inrichten van dit platform.

Op dit platform, wat inmiddels in meer dan 75 gemeenten wordt gebruikt, worden alle informatievoorzieningen uit het dorp op één centrale plek samengebracht. Het achterliggende doel is om in Musselkanaal betrokkenheid te creëren, waar inwoners elkaar kennen en samen activiteiten ondernemen. De belangrijkste functies van dit platform zijn ontdekken, inspireren en relatievorming.

Cruciaal in dit project zijn betrokken en actieve Musselkanaalsters; mensen die hun buurt belangrijk vinden en daar iets in willen betekenen. Deze zogenaamde ‘buurtverbinders’ beheren het platform en zorgen ervoor dat iedereen het gaat gebruiken, en deze buurtverbinders worden getraind en gecoacht door MijnBuurtje.nl

Stichting Dorpsbelangen heeft hoge verwachtingen van dit project, en organiseert op maandag 22 mei as. een informatieavond voor alle inwoners van Musselkanaal. Op deze avond zijn trainers van MijnBuurtje.nl aanwezig om uitleg te geven en voorbeelden te laten zien van andere dorpen en wijken die al met dit platform werken.

Locatie is Sporthal De Veenhorst, inloop om 19 uur met koffie of thee. Opgave via annelies@levendigmusselkanaal.nl

Ingezonden