Festivalterrein ontruimd vanwege komst noodweer (Update)

GRONINGEN, ASSEN – Vanwege naderend noodweer is het festivalterrein in Groningen ontruimd.

Vanmiddag komen er onweersbuien voor, met uitzondering van het Waddengebied. Bij de buien zijn er windstoten mogelijk tot 60 km/uur. Daarnaast is er een kleine kans op hagel en kan er in korte tijd veel neerslag vallen. In het westen zullen de buien vanaf het einde van de middag verdwijnen, in het oosten zal dat vanaf halverwege de avond zijn.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de buien ondervinden. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Het bevrijdingsfestival in Groningen is afgelast. Het terrein in het Stadspark is afgesloten. In Assen zijn al 5.000 mensen op festivalterrein. De organisatie roept op niet naar het terrein te komen, maar te wachten tot de bui over is. Er is daar nog geen sprake van een afgelasting.

Update

Ook het festivalterrein in Assen wordt ontruimd.