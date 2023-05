Regionale meet-up VPRO Tegenlicht in Harbour Club Winschoten

WINSCHOTEN – In de Harbour Club in Winschoten wordt op donderdagavond 25 mei aanstaande een regionale meet-up van het journalistieke programma Tegenlicht georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt nagepraat over één van de veelbesproken uitzendingen van Tegenlicht: ‘Samen grijs worden’.

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Hoe zorgen we voor de groeiende groep ‘krasse knarren’ van nu en later?

Waar wil jij wonen op je oude dag?

Nederland staat aan de rand van een grijze golf. Als er niks verandert is in 2040 een derde van de bevolking grijs, zorgbehoevend en op zoek naar een passende woonvorm. De huidige generatie ouderen laat zich al niet meer wegstoppen in grote centra aan de rand van de stad. Overal in het land ontstaan alternatieve ideeën en voorbeelden van hoe we beter en langer thuis kunnen wonen.

Zo leven in het Knarrenhof ouderen samen in hof, ieder in een eigen aangepast huis. Het meergeneratiehuis geeft ouderen de mogelijkheid om dicht bij familie te wonen, in een eigen woonruimte. Een onderliggend uitgangspunt karakteriseert de nieuwe ouderenzorg: zelfstandig zolang het kan.

In de te bespreken Tegenlicht-aflevering ‘ Samen grijs worden ’ gaat VPRO Tegenlicht op zoek naar denkers en doeners die niet wegduiken voor de grijze golf van morgen, die alternatieve woonvormen bedenken en onderzoeken hoe technologie mensen kan helpen langer fijn zelfstandig te wonen. Het is tijd om anders te kijken naar de ouderenzorg en de manier waarop we wonen. Wat zijn de oplossingen om ons voor te bereiden op de ‘grijze golf’ die Nederland de komende jaren te wachten staat?

Tegenlicht meet-ups

Met de Tegenlicht meet-ups in stad en provincie Groningen vertaalt de VPRO thema’s uit Tegenlicht – zoals energie, armoede, ecologie, technologie en democratie – naar de lokale en regionale werkelijkheid van alledag. De insteek is om zelf antwoorden te formuleren in ‘Stad en Ommeland’.

Tegenlicht lokt discussie uit en roept reacties op. De Tegenlicht-uitzending op 25 mei in Winschoten wordt besproken aan de hand van fragmenten en er zijn deskundigen aanwezig. Zo ontstaat een gesprek met de aanwezigen. Er wordt nagepraat over de uitzending en het aanwezige publiek kan vragen stellen. Het wordt een laagdrempelig gesprek van burger tot burger, zonder politieke agenda of forum.

Meet-ups

De afgelopen jaren vonden in de provincie Groningen al enkele meet-ups plaats. Op het terrein van de voormalige Suikerunie in Groningen, in de Koekjesfabriek in Wedde en in Wongema te Hornhuizen. Na corona wordt de draad weer opgepakt. Deze volgende meet-up is dus in de Harbour Club Winschoten aan de Havenkade West 3. De toegang is geheel gratis. Meer algemene informatie over het televisieprogramma Tegenlicht en de meet-ups is te vinden op de website van VPRO Tegenlicht .

De meet-up in Winschoten op 25 mei wordt georganiseerd door Reina Boels , in samenwerking met Wouter van de Kolk , voorzitter van de stichting Zo Willen Wij Wonen . De initiatiefnemers van de coöperatieve vereniging UA ‘ Goudvoormekaar ’ zijn ook aanwezig. Goudvoormekaar is een initiatief van inwoners die met elkaar woongemeenschappen willen realiseren in Oost-Groningen / de gemeente Oldambt. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt de betreffende uitzending van Tegenlicht op een groot beeldscherm vertoond. De discussie vindt aansluitend plaats, tot ongeveer 21.30 uur.

