Ver(f)mee(r) met PrO Winschoten

WINSCHOTEN – In het Praktijkonderwijs worden de prachtigste en meest praktische dingen gemaakt. Vaak wordt er gewerkt met een werkvolgorde en komt het product, zoals een stoel, een taart of een zonnewijzer, eruit te zien zoals de vakleerkracht het bedoeld heeft.

Een van de uitzonderingen is het vak creatief schilderen, waarbij de leerling de kans krijgt om zijn/haar creativiteit te uiten. In de maanden mei en juni is dit te zien in theater De Klinker in Winschoten, waar in het kunstencentrum veertig schilderijen te bezichtigen zijn. Twee daarvan zijn mede geschilderd door leerlingen van PrO Winschoten.

Toen mentor Jos Begeman las dat Biblionet Groningen een wedstrijd had uitgeschreven om een schilderij geïnspireerd door Johannes Vermeer te maken, bedacht hij dat dit een leuke activiteit zou zijn om samen met zijn mentorklas te doen. Dit idee verspreidde zich als een kleine olievlek op de vestiging PrO Winschoten en meerdere klassen en leerlingen gingen met dit idee aan de slag. Twee meiden uit leerjaar drie maakten samen een moderne versie van het schilderij “Meisje met de parel”. Het schilderij heeft nu een modern uiterlijk en is lekker bont van kleur.

Begeman liet een AI-programma verschillende meisjes ontwerpen en fotografeerde een leerlinge bij de kolomboormachine in het metaallokaal. Dit samen leverde een eerste ontwerp op waar de klas zich op kon uitleven. “We vonden het een leuk idee om haar iets in handen te geven wat wij op school ook gebruiken,” aldus een van de mede-schilders. “Maar dan moeten we natuurlijk wel een veiligheidsbril op en een overall aan!” De schilderijen zijn nog tot en met 30 juni te bezichtigen in Cultuurhuis de Klinker.

Ingezonden door Jos Begeman