Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 14 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MEER BEWOLKING | KOELERE PERIODE

Zo af en toe zal de zon er nog redelijk doorheen komen. Maar het is lang zo zonnig niet als gisteren, want er is ook vrij veel midden- en hoge bewolking. Ondanks dat wordt het een heel aardige zondag met een temperatuur die door de zonnige perioden nog kan stijgen tot 20 of 21 graden. De wind doet het kalm aan met windkracht 2 tot 3 uit noord tot noordoost.

Nu is het vandaag wél droog en dat is het vannacht ook nog, maar morgen gaat de kans op wat regen geleidelijk toenemen. Vooral later in de middag en morgenavond valt er af en toe regen en dan komt er ook een matige noordwestenwind te staan. Tot de middag is er morgen maar weinig wind. Maximum morgen rond 18 graden.

Dinsdag is er de hele dag een matige noordwestenwind. Dat geeft koel weer met soms een regenbui, maar door die koelte ook vaak mooie opklaringen met stapelwolken. Woensdag is een buitje ook nog mogelijk, donderdag en vrijdag lijken droog te zijn met weinig wind. Maximum dinsdag en woensdag van 12 tot 14 graden, daarna middagtemperaturen van 15 tot 18 graden. Dus na morgen komt er een koele periode van een paar dagen.