Publiek geniet van de klanken van zigeunerorkest Cserebogár

OUDESCHANS – Vanmorgen werd met een optreden van het zigeunerorkest Cserebogár de reeks koffieconcerten in de garnizoenskerk van Oudeschans voor dit seizoen afgesloten.

Vanmorgen genoot het publiek van de klanken van Cserebogár. Zij kwamen voor het eerst op 16 april 1976 voor een optreden in het kerkje in Oudeschans. Het publiek was zeker in die tijd, verbijsterd en overdonderd door de muziek van het zigeunerorkest.

Nog meerdere keren joegen de “zigeuners” het publiek in Oudeschans op de banken. Dit met hun hartstochtelijke zigeunerklanken uit Hongarije, Roemenië en Rusland en andere windstreken.

Cserebogár is in 1974 opgericht in Groningen als Groninger Studenten Zigeunerkapel. Cees de Ranitz, lid van het eerste uur, maakt nog altijd onderdeel uit van het orkest. Naast de Ranitz (klarinet, táragató en fluiten) bestaat Cserebogár uit Seerp Leistra (eerste viool), Hans Buitenhuis (tweede viool), Hugo Huisman (piano), Ted Jordens (contrabas).

Cserebogár betekent in het Hongaars meikever. Het vignet van het orkest is een gestileerde meikever in de vorm van een viool. De mannen reizen regelmatig naar Hongarije om daar naar zigeunermuziek te luisteren en met nieuwe melodieën hun repertoire uit te breiden.

Ook vanmorgen genoot het publiek van hun prachtige klanken, waarbij ook twee nummers van Ede Staal niet ontbraken. Het was het laatste koffieconcert van dit seizoen.

Foto’s: Jan Glazenburg