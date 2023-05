Edo Cornelis Edens tijdens koffieconcert in het zonnetje gezet

OUDESCHANS – Tijdens het laatste koffieconcert van dit seizoen werd de heer Edo Cornelis Edens in het zonnetje gezet.

De heer Edo Cornelis Edens ( 89) verzorgde onlangs voor een select gezelschap een rondleiding door Oudeschans. Het dorp dat hij kent als zijn broekzak. Hij vertelde over de geschiedenis van het dorp, over de school, wie waar woonden en welke middenstand er was.

De rondleiding begon in de garnizoenskerk. In deze kerk werd hij vanmorgen in het zonnetje gezet. De heer Edens is al 50 jaar actief voor de kerk. Dit als penningmeester en medeorganisator van de drukbezochte koffieconcerten.

In de pauze van het concert, dat door het zigeunerorkest Cserebogár werd verzorgd, werd de heer Edens door burgemeester Jaap Velema in het zonnetje gezet. Hij kreeg als cadeau een schilderijtje met daarin een tientje. Dit staat symbolisch voor het feit dat de heer Edens er voor pleit dat de entreeprijs voor de koffieconcerten niet hoger wordt dan tien euro. Mevrouw Patty Wageman sprak hem namens de Stichting Groninger Kerken toe. Van het bestuur van het kerkje kreeg hij een bordje met zijn naam er op. Deze wordt boven zijn “vaste stoel” in het kerkje opgehangen. Bij deze huldiging waren tot zijn grote verrassing ook de kinderen van de heer Edens aanwezig.

De heer Edens stopt met het penningmeesterschap. Wel blijft hij actief bij de kaartverkoop voor de koffieconcerten. Vanmorgen werden ook de nieuwe leden van de Activiteitencommissie Garnizoenskerk Oudeschans aan het publiek voorgesteld: Ruud Hemmen, penningmeester, Joke Krajenbrink, verzorgt de koffie al weer enige jaren en Marian Kiewiet, bestuurslid en gastvrouw.

In de pauze werden buiten poffertjes geserveerd.

Foto’s: Jan Glazenburg