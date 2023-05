Westerwolde overklast door directe concurrent Groninger Boys

GRONINGEN – In een wedstrijd waarin vooraf het ontlopen van nacompetitie bij beide opponenten centraal stond, ging Westerwolde zondagmiddag 14 mei in Groningen tegen Groninger Boys met duidelijke cijfers de figuurlijke bietenbrug op. Uiteindelijk trok de thuisclub op sportpark West-End in de wijk Vinkhuizen met een ruime 7 – 2 overwinning aan het langste eind en wist zodoende het derdeklasserschap met in ieder geval nog een jaar te verlengen. Mede door deze zege maakt de ploeg van de trainers Albert Nout en Freddy de Grooth ook nog kans op het winnen van de derde periodetitel. Voor Westerwolde resteert nog de theoretische mogelijkheid zich rechtstreeks te handhaven in de derde klasse. Volgende week winnen van SVZ is dan een must, maar het doelsaldo van nummer acht MOVV is dusdanig veel beter dat die veilige plaats er naar alle redelijkheid niet meer in zit. Wel valt er nog te spelen voor het vasthouden van de negende plaats op de ranglijst in de eindstand. Immers, deze plaats geeft het recht op het spelen van de eerste nacompetitiewedstrijd op zondag 11 juni in een thuiswedstrijd tegen de nummer tien van de derde klasse D. En dan maar hopen dat er door de Vlagtwedders de komende weken beter voetbalspel op de grasmat wordt gelegd dan vanmiddag het geval was.

Toch begon Westerwolde de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Bos op een uitstekende manier. Een prima save van doelman Rudie Bergman van Westerwolde in de tweede minuut zorgde er voor dat de gasten niet direct op achterstand kwamen en mede door enige goede aanvallende impulsen ontstonden er zo waar kansen voor de mannen van trainer Richard Streuding. Zo belandde een kopballetje van Rudolf Riks onbereikbaar voor doelman Jeffrey van Linschoten van Groninger Boys op de paal. En in de 8e minuut kwam Westerwolde dan ook op voorsprong. Uit een corner vanaf links was het de bij de tweede paal geheel vrijstaande Tex van Kalmthout die zijn eerste treffer voor Westerwolde wist aan te tekenen: 0 – 1. Voor de thuisclub meer en meer het sein de gelijkmaker te bewerkstelligen. En mede door te weinig druk op de bal kon Justin Bos in de 20e minuut namens Groninger Boys na een aanval over links de gelijkmaker laten noteren. Nagenoeg ongehinderd kon hij namens zijn ploeg de eerste van zeven treffers van deze middag op simpele wijze binnen schieten: 1 – 1. En in de 29e minuut was het Sean Nfor die de ruststand op het scorebord liet zetten. Balverlies op het middenveld zorgde ervoor dat hij plotseling alleen voor doelman Bergman opdook en deze geen schijn van kans liet bij zijn afronding: 2 – 1. Een tussenstand die voor Westerwolde nog de nodige hoop gaf tot een goed resultaat te komen, te meer omdat er in het laatste deel van deze eerste helft steeds meer aanvaardbaar voetbal werd gespeeld.

Eigenlijk spatte die hoop direct na de hervatting op de lat van de tegenstander uit elkaar. Een mooi schot van jongeling Julian Smid verdween via het aluminium over de achterlijn. En toen daarna in een tijdsbestek van een tiental minuten er twee (benutte) strafschoppen door arbiter Bos aan Groninger Boys werden toegekend, was het over en uit met de aspiraties van de Vlagtwedders. Eerst werd er een aanvaller van de thuisclub op de achterlijn onderuit getrokken en even later viel captain Rudolf Riks ongelukkigerwijs binnen het strafschopgebied op de bal, waarbij hij het speeltuig volgens Bos met de handen beroerde. In beide gevallen was het aanvoerder Angelo Boonstra die het vonnis voltrok. Door te vroeg inlopen bij de tweede strafschop moest deze nog wel worden overgenomen, maar ook toen faalde hij niet: 4 – 1. Op zich begrijpelijk dat er bij de elf van Westerwolde hierna iets was geknakt en ook beide vijftienjarige invallers Dennis Schrik en Thijs Halmingh konden ondanks hun prima inzet hier niets aan veranderen. Groninger Boys schroefde hierna het doelsaldo, mede met het oog op de strijd om de derde periode, in een rustig tempo op en door doelpunten van invaller Pong Clemencia, Ruben Bermudez en Luca Edzi liep men uit naar een gehoopte 7 – 1 eindstand. Maar daar dacht Sander van Hoorn anders over. Evenals in de voorgaande zes competitiewedstrijden wist hij tegen het eind van de wedstrijd ook nu weer zijn goaltje weer mee te pikken: 7 – 2. In zeven achtereenvolgende competitiewedstrijden scoren is vast en zeker een clubrecord ! Direct daarna werden de Vlagtwedders door arbiter Bos, die ondanks het feit dat hij kleine overtredingen niet altijd op de juiste manier bestrafte een goede wedstrijd floot, uit hun lijden verlost.

Voor Westerwolde resteert nog één competitiewedstrijd en wel tegen SVZ uit Zeijen op zondag 21 mei. In de inleiding van dit verslag is al gememoreerd welke belangen er volgende week zondag op De Barlage in Vlagtwedde op het spel staan. Maar dat de competitie 2022 / 2023 voor Westerwolde nog een staartje krijgt is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Een schrale troost hierbij is dat Westerwolde aan het spelen van nacompetitie ook wel eens leuke herinneringen heeft overgehouden !!

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (75e min. Joran Luijten) – Rik te Velde (70e min. Dennis Schrik) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan – Julian Smid (65e min. Thijs Halmingh) – Sander van Hoorn – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. B. Bos

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde:

Door de bril van Groninger Boys een 9;

Door de bril van Westerwolde dus een 7

Ingezonden door HJ Pleiter. Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER