Tweede ronde van het Int. NK Ovalracing op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) in Ter Apel

TER APEL – De tweede serie om het Int. Nederlands kampioenschap Ovalracing in Ter Apel staat op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) al weer op de planning.

Na een succesvolle openingswedstrijd op Eerste Paasdag, waar het autosportstadion De Polderputten weer ‘ouderwets’ goed gevuld was met autosport liefhebbers, kan ook tijdens deze ovalraces weer volop worden genoten van spectaculaire races in raceklasses met veel deelnemers. Naast de gebruikelijke klasses, staan dit keer ook de Stockrods aan de start, die normaliter alleen in actie komen op het ovale asfalt van het Limburgse Posterholt. Zij doen het circuit in Ter Apel aan, om punten te verzamelen voor hun Nederlandskampioenschap. Daarnaast zullen ook de coureurs uit de autocross, in de Cross t/m 2000cc klasse hun opwachting maken.

Gelijke stand bij de Junioren…

In de Juniorenklasse, waarin jeugd van 11 tot 16 jaar actief is, is het ongemeen spannend in de tussenstand van het NK. Tijdens de paasraces was de wist in de finale uiteindelijk beslissend, voor de tussenstand. Die winst ging namelijk mee naar Cato Caspers, afkomstig uit het Overijsselse Kampen. In de tussenstand van het NK staat dagwinnaar Cato Caspers namelijk exact gelijk met Brian Kuper uit Ter Apel en Keano Boes uit Vroomshoop. Nieuw in de Juniorenklasse tijdens de openingsraces was Jonas Krüger uit Mönchengladbach. Tijdens de races op Hemelvaartsdag zal ook Djano Netten uit Venlo voor het eerst gaan deelnemen bij de Junioren.

Heins oppermachtig in Standaard 2000…

In de Standaardklasse 2000 was het Iwan Heins uit Schoonoord die tijdens de paasraces drie keer de volle winst wist te pakken en zo iedereen het nakijken gaf tijdens de openingsraces. Meervoudig Nederlands kampioen, Helmut Sonnenberg, begon zijn comeback sterk met een tweede plaats in de 1e manche. Maar die positie wist hij in het vervolg van de wedstrijddag niet meer te evenaren. Uiteindelijk wist equipe Schans/Groen uit Ter Apel de tweede positie in het dagklassement te veroveren en eindigde equipe Brakels eveneens uit Ter Apel op de derde positie. Ook in deze klasse worden in de loop van het seizoen nog meer deelnemers verwacht. De eerste van de coureurs die we tijdens Hemelvaartsdag dit seizoen voor het eerst aan het werk gaan zien is Michel van der Zwaag uit Ter Apel, na afwezigheid van een aantal seizoenen is hij nu terug met een compleet nieuwe auto.

Rookie Rods strijden om Gouden Helm Bokaal…

Als de regerend kampioen en de huidige leider in het Nederlands kampioenschap bij de Rookie Rods is #1 Jesse van den Akker uit Nuland de grote favoriet voor het winnen van de strijd om de Gouden Helm bokaal. In deze klasse die vaak een groot deelnemersveld op de been brengt zijn de verschillen tussen de coureurs onderling enorm klein. Er zijn dan ook vele kanshebbers voor het binnenhalen van deze felbegeerde titel. Equipe Bontjer/Bos uit Ter Apel staat momenteel op een tweede positie in de tussenstand van het NK kampioenschap en met slechts twee punten minder volgt Sven Schrik uit Emmen.

Vrieze beleeft sterke seizoenstart in BMW Cup…

Met 58 punten op de eerste wedstrijddag en het winnen van de dagfinale wist Erik Vrieze uit Oude Pekela zowel de Gouden Helm als de koppositie in de BMW Cup binnen te halen. De BMW’s zijn weer sterk vertegenwoordigd en kennen een groot deelnemersveld. En dat staat garant voor spectaculaire races in deze enige merkencup binnen het ovalracen. Directe concurrentie kwam tijdens de seizoensopener van Norbert Horvath uit Weiteveen, equipe Huisman/Veldkamp, Rowan Huisman en Gijs Nijboer uit Schoonoord. Maar dat kan tijdens het vervolg op Hemelvaartsdag zo maar weer ineens anders zijn. Want met gelijkwaardig materiaal blijft de uitslag van iedere race moeilijk te voorspellen.

Populariteit SuperRods blijft enorm groeien…

Met maar liefst 14 deelnemers gingen de SuperRods het seizoen van start. Een ongekend aantal voor deze klasse. En met de wetenschap dat tijdens de Hemelvaartsdag races het deelnemersveld zich nog verder gaat uitbreiden, kunnen we dit seizoen een fantastische strijd in deze klasse verwachten. Reimon Bos uit Noord-Sleen heeft een compleet nieuwe Opel Tigra op de baan gebracht en wist daarmee direct de dagzege binnen te halen. De ervaren Ad Monster uit Dordrecht met zijn eveneens gloednieuwe Ford Escort voorzien van brute V8 Chevrolet motor scoorde slechts één punt minder en staat zodoende op een tweede positie in de rangschikking. Danny Lubben uit Klazienaveen wist de finale in de SuperRods op zijn naam te schrijven. Door die goede score staat hij momenteel op een derde positie in de tussenstand van het NK. Helmut Sonnenberg en Thom Philips uit Oude Pekela maken de top vijf compleet. Edward Jan Walsma uit Joure had de snelheid ook goed te pakken met zijn nieuwe VW Polo, door het uitvallen in heat 2 speelde hij echter geen rol van betekenis in de eindrangschikking. Technische problemen zorgden ervoor dat Harm Veenstra uit Sellingen niet mijn zijn snelle Ford Focus aan de start kon verschijnen, maar door een andere auto te kunnen lenen wist hij toch de nodige punten bij elkaar te sprokkelen. Nu zijn originele auto weer is hersteld, is hij tijdens Hemelvaartsdag verholpen ongetwijfeld ook één van de coureurs die in de gaten moet worden geworden in de strijd om de winst.

Close racing op de korte baan…

Een zeer groot deelnemersveld van meer dan 20 coureurs, in actie op de korte baan, en snelle bolides zijn de ingrediënten van de spectaculaire Spedeworth 2.0 Hotrods. In elke race was er tijdens de seizoensopening ook ditmaal weer volop sensatie. Christian Simon uit Bottrop mocht als nieuwkomer na drie wedstrijddagen ervaring opgedaan te hebben nu voor het eerst voorop starten. Daar maakte hij handig gebruik van, na het winnen van beide heats mocht hij in de finale voorop starten. Ook die race wist hij overtuigend te winnen waardoor hij het maximale puntenaantal van 60 wist te scoren. Maar nu hij verder naar achteren zal moeten starten zal hij met de concurrentie moeten afrekenen. Daarnaast is het de laatste wedstrijd waarin de coureurs punten kunnen scoren voor de kwalificatie van de WK finale tijdens het eerste weekend van juli in het Engelse Ipswich. Er staat dus al vroeg in het seizoen al heel wat op het spel voor deze snelle mannen in de 2.0 Hotrodklasse. Ook goed om te laten weten is dat we vele nieuwe coureurs aan de start hebben in deze klasse. Op de baan starten de nieuwelingen in de achterste groep tijdens hun eerste drie wedstrijden, veel nieuwelingen zullen dus ook tijdens de Hemelvaartsdag races nog achteraan moeten starten om ervaring op te doen.

Ter Apelers met nieuw materiaal aan de start bij de National Hotrods…

Twaalf deelnemers stonden er aan de start tijdens de openingsraces in het paasweekend. En toch werden twee regionale coureurs die al vele jaren aan de start staan door de racefans gemist. Ter Apelers Johan Sanders en Mark Teuben hebben afgelopen winter een nieuwe auto aangeschaft in Engeland. Deze bolides werden kort voor het begin van het seizoen naar Nederland gehaald waarna de auto’s nog volledig moesten worden opgebouwd. Maar na afwezigheid tijdens de openingsraces staan beide heren nu met een door Autoxross Motorsport gebouwde Ford Fiësta aan de start. Winnaar bij de National Hotrods werd Reimon Bos uit Noord-Sleen bij de paasraces. Hij moest op grote achterstand starten, maar wist telkens als eerste te finishen. Jeffrey Roeffen uit Grubbenvorst lijkt zijn grootste concurrent. Maar door technische problemen wist Roeffen in heat 2 geen punten te scoren en kon zo John van den Bosch uit Rosmalen uiteindelijk de tweede positie in het dagklassement op zijn naam schrijven. Merlin Beganovic uit Nieuw Weerdinge nam in de winter de Peugeot 206 van Jefrrey Zwiep over, met die bolide wist Beganovic de derde plek in het dagklassement te behalen. Achter hem eindigden Pieter van Logten uit Broekhuizenvorst en Jeroen Kurvers uit Helden, beiden van het Longhorn Racingteam. Tijdens de Hemelvaartsdagraces zal ook Jeffrey Zwiep uit Valthermond weer aan de start verschijnen, hij moest de paasraces aan zich voorbij laten gaan vanwege technische problemen aan zijn bolide.

De races zullen donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl of via de Facebook & Instagram pagina van NNO Ter Apel.

