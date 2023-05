Expositie Oekraïense kunstwerken in hal gemeentehuis Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 17 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG KOEL | WARMTE OP KOMST

De wind waait nog eventjes uit het noordwesten en daarmee is er vannacht vrij veel bewolking van zee gekomen en een regenbuitje is denkbaar, maar de meeste plaatsen blijven droog. En de opklaringen die er zijn, zullen gaan uitbreiden en er komen zeker vanmiddag ook mooie zonnige perioden. Er staat maar een zwakke tot matige wind en die draait van noordwest tot noord, daarmee is de maximumtemperatuur ongeveer 13 graden.

Vanavond is het dus redelijk helder geworden maar komende nacht komt er opnieuw wat meer bewolking en morgen zal de bewolking weer wat gaan breken. Maximum morgen rond 15 graden een zwakke noordoostenwind.

Vrijdag zet die stijging van temperatuur door met 17 of 18 als maximum, en in het weekend gaan we naar 20 graden en meer. Dat gaat dan met een noordoosten- tot oostenwind en vrij veel zon, maar gaandeweg het weekend is er door de opkomende warmte wél kans op een regen- of onweersbui.