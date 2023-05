Spektakel tijdens tweede ronde van het Int. Ovalrace in Ter Apel

TER APEL – Gisteren stond de tweede serie om het Int. Nederlands kampioenschap Ovalracing in Ter Apel op de planning.

Na een succesvolle openingswedstrijd op Eerste Paasdag, waar het autosportstadion De Polderputten weer ‘ouderwets’ goed gevuld was met autosport liefhebbers, kon gisteren ook weer volop worden genoten van spectaculaire races in raceklasses met veel deelnemers. Naast de gebruikelijke klasses, stonden dit keer ook de Stockrods aan de start, die normaliter alleen in actie komen op het ovale asfalt van het Limburgse Posterholt. Zij deden het circuit in Ter Apel aan, om punten te verzamelen voor hun Nederlands kampioenschap. Daarnaast maakten ook de coureurs uit de autocross, in de Cross t/m 2000cc klasse hun opwachting.

