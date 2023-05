Giraffe en veulen WILDLANDS Adventure Zoo overleden

EMMEN – Giraffevrouw Hidaya uit WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is woensdagmiddag overleden. Dit gebeurde tijdens de bevalling van haar vijfde jong. Het veulen was al eerder overleden in haar buik.

De bevalling kwam dinsdag al op gang, maar doordat het jong verkeerd in de buik lag, duurde deze erg lang. De moedergiraffe liet woensdag duidelijk zien zich niet lekker te voelen. Daarop besloten de dierenarts en verzorgers in te grijpen en haar onder narcose te brengen om te helpen bij de bevalling. De kleine giraffe bleek met een teruggeslagen nek te liggen, wat een normale bevalling onmogelijk maakte. Hierdoor was de ingreep erg zwaar en duurde lang. De WILDLANDS-dierenarts kreeg daarbij hulp van een naburige dierenartsenpraktijk. Een lange periode onder algehele narcose is voor giraffen echter altijd een groot risico door hun lange nek en bijbehorende ingewikkelde bloedsomloop. Helaas is dit, ondanks de inzet, moeder Hidaya ook fataal geworden.

Uiteraard is het team van dierverzorgers in WILDLANDS aangeslagen door deze gebeurtenis. Daarnaast is het fokprogramma van de Europese dierentuinen op de hoogte gebracht.

Bron: WILDLANDS