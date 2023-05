V.V. Westerwolde organiseert Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 25 mei, 08.00 uur door John Havinga

ZONNIGE PERIODEN | WEEKEND WARMER

Het wordt een mooie dag met zonnige perioden, maar door de matige wind uit noordelijke richting zal het maximaal 15 à 16 graden worden. Wel zijn er mooie zonnige perioden. Komende nacht koelt het af tot circa 6 graden.

Morgen zijn er ook perioden met zon en we hebben nog steeds met de matige noordelijke wind te maken, waardoor de temperatuur uitkomt op ongeveer 15 à 16 graden. Het is dus prima weer, maar de temperatuur is een beetje zuinig te noemen.

Dit weekend zal het kwik wel hoger uitkomen, dan wordt het ’s middags 19 tot 20 graden. Dat gaat zaterdag met veel zon, zondag is er wat bewolking. Volgende week zien we toch wel weer wat veranderingen en zal het weer koeler zijn en neemt de kans op een bui toe, later in de week.