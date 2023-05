Van 10 tot en met 18 juni is er feestweek in Blijham

BLIJHAM – Van 10 tot en met 18 juni organiseert Buitengewoon Blijham een feestweek.

De feestweek start op zaterdag 10 juni om 11 uur met autospeedway op speedwaybaan De Kuip in Blijham. Dit wordt georganiseerd door Stichting Baansport. Van 15.00 tot 19.00 uur is in de Koningsspil een fototentoonstelling over Triton. Anton Smit zorgt vanaf 17.00 uur voor live muziek. Vanaf 19.30 uur is er muziekfeest op het dorpsplein met 2enjoy Coverband, singer/songwriter Anton Smit, DJ Richard Meijer en DJ Robert Smit, een lasershow van Erik Posthumus en als special quest DJ Marcel Huisman. Klik HIER voor meer informatie.

Zondag 11 juni is in de kerk aan het Oosteinde een feestelijke kerkdienst met bekende liederen, aanvang 10.00 uur. Van 14.00 tot 16.00 uur wordt in de Koningsspil een tropische Kinderbingo gehouden. De bingo is voor kinderen van groep 4 t/m 8 . Er zijn leuke prijzen te winnen. Meld je HIER van te voren aan om mee te kunnen doen. Van 19.00 tot 20.30 uur is in de Koningsspil tropische bingo voor volwassenen. Presentatie door Willem van der Sluis. Er is een hoofdprijs ter waarde van 500 euro. Aanmelden kan HIER.

Maandag 12 juni: Indoor curling in de Koningsspil, van 14.00 tot 17.00 uur. Van 19.00 tot 20.30 uur wandeling door het arboretum. Vertrek vanaf het dorpsplein.

Dinsdag 13 juni is er een fietstocht van 25-30 kilometer door de omgeving, georganiseerd door Vrouwen van Nu. Vertrek om 13.30 uur vanaf het dorpsplein. Van 19.30 tot 22.00 uur wordt in de Koningsspil de dorpsfilm Oud Blijham vertoont.

Woensdag 14 juni van 14.00 tot 18.00 uur Lutje Pleinfeest met o.a. kleedjesmarkt, braderie, live muziek, mini discotime, karaoke, springkussen, fluffels, schminken, ijsjes en snacks.

14.00-14.05 uur – OPENING

uur – OPENING 14.00-18.00 uur – Oliebollenkraam op het plein t/m zondag

uur – Oliebollenkraam op het plein t/m zondag 14.00-18.00 uur – Kleedjesmarkt / minibraderie

uur – Kleedjesmarkt / minibraderie 14.05-14.30 uur – OPENINGACT

uur – OPENINGACT 14.30-14.50 uur – Mini discotime

uur – Mini discotime 14.50-15.30 uur – Kinderdisco

uur – Kinderdisco 15.30-16.00 uur – DANSACT

uur – DANSACT 16.00-18.00 uur – Karaoke

Meld je van te voren aan als je wilt meedoen met de kleedjesmarkt door te mailen naar: organisatie@buitengewoonblijham.nl

Op de speedwaybaan kan de jeugd tussen 13.00 en 20.00 uur kennismaken met de auto- en motorsport. Dit wordt georganiseerd door Stichting Baansport.

Van 13.30 tot 16.30 uur is in de Swikstellenvijver een viswedstrijd voor de jeugd, georganiseerd door HC Blankvoorn.

In het Palaois Arboretum is van 15.30 tot 17.00 uur het blote voetenpad en materialen verzamelen in het bos.

Organisatie: Marleen Bos, educatiecentrumbostuin@gmail.com

Van 19.30 tot 22.00 uur verzorgt Muziekvereniging DOK 75 jaar in de kerk aan het Oosteinde een concert met Erwin de Vries. Klik HIER voor meer info.

Donderdag 15 juni komt zangroep Friends van 14.00 tot 16.00 uur in de Blanckenborg. Van 19.00 tot 23.00 uur is onder leiding van Henk de Haan een pubquiz in de Koningsspil. Opgave kan HIER. Minimaal 4, maximaal 6 personen per groep. Van 19.30 tot 21.00 uur komt shanty- en amusementskoor De Swalkers in de Blanckenborg.

Vrijdag 16 juni van 19.00 tot 22.00 uur: Glow in the Dark Badminton in de Koningsspil, georganiseerd door Stichting Welzijn Westerwolde. Zaalkleding en lichte kleuren dragen. Leeftijd 12-18 jaar, opgave via s.venema@welzijnwesterwolde.nl Schiet Sport Vereniging Blijham organiseert van 19.30 tot 22.30 uur een open huis bij de schietbaan.

Zaterdag 17 juni vanaf 11.00 uur ASVB Stratenvoetbal Blijham e.o. Minimaal 7 personen per team. Na afloop stratenvoetbalfeest voor het hele dorp. Opgave vanaf 12 jaar, via activiteitenasvb@gmail.com Van 19.00 tot 23.00 uur klaverjassen in de Koningsspil.

Zondag 18 juni dikke bandenrace KNWU. Organisatie Sportdorp Blijham. Deelname met een gewone fiets, geen racefiets! Leeftijd tussen 5 en 12 jaar. Tussen 11.00 en 13.00 in de kantine van ASVB. Van 13.00 tot 17.00 uur de Gerben Kroes wielerronde. Start sporthal de Stelling/parkeerterrein. Meer info/opgeven: 4e R2R Gerben Kroes fietsleven Omloop van Blijham – KNWU

Oldtimer toertocht. Start Zeefbaan 7A, Winschoten van 13.00 tot 18.00 uur. Opgave via de website: www.dekkerrondvaarten.nl/agenda

Ingezonden