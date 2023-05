ONSTWEDDE – Sela sloot de vier dagen feest op Amazing Grace Festival af



Vanmorgen sloot de Nederlandse muziekgroep Sela het Amazing Grace Festival op de Sikkenberg af voor een groot aantal toeschouwers, het concert begon zelfs wat later omdat er stoelen bij moesten worden gehaald.

Sela is een Nederlandse christelijke muziekgroep en heeft zich ten doel gesteld om kerken van eigentijdse muziek te voorzien. Ze schrijven zelf de liederen en reizen door het hele land om concerten te geven.

Inmiddels hebben ze een groot aantal albums uitgebracht. Het bekendste lied van hen is wel “Ik zal er zijn”.

Sela brengt een combinatie van worship-rock met Ierse folk en wat klassieke invloeden.

Bekendste zangeres is wel de inmiddels op veel te jonge leeftijd overleden Kinga Ban.



Het festival begon vrijdagavond met een concert van Elvis E en band.

Zaterdag was een overvolle dag met activiteiten voor jong en oud.

Voor de jeugd waren er diverse activiteiten, waren er optredens van Gospelkoor Dabar en van Jolien Damsma.

Het avondconcert met in het voorprogramma Irma Dee en band en van de gospelsterren als de in Duitsland geboren en nu in de VS wonende Claas P, Jambor en de Australische Paul Colman, was een prachtige afsluiter van die dag.

De zondag begon met een gezinsdienst met evangelist Peter Hazenoot en United4One, de huisband van het Amazing Grace Festival en de Sikkenberg, was er een Djembé workshop, een mini-concert van Aron Veninga & band en vermaakten de kinderen zich bij het Kindertheater Knettergek.

De Nederlandse formatie Gospel Boulevard sloot de zondag af met een spetterend concert.

Sela is een Nederlandse christelijke muziekgroep, heeft zich ten doel gesteld om kerken van eigentijdse muziek te voorzien. Ze schrijven zelf de liederen en reizen door het hele land om concerten te geven.

Inmiddels hebben ze een groot aantal albums uitgebracht.

Het bekendste lied van hen is wel “Ik zal er zijn”.

Sela brengt een combinatie van worship-rock met Ierse folk en wat klassieke invloeden.



De organisatie spreekt zelf van zo’n 500 tot tot 600 bezoekers per concert of samenkomst.



Foto’s: Geert Smit