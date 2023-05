Doe-middag in de Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Doe je mee met de Doe-middag op woensdag 7 juni? Dan maken we samen zwaaiende bloemen, zwemmende vissen en zwevende bijen. Er groeit en bloeit veel in Westerwolde, van de vissen in ‘t Ol Daip (Ruiten Aa) tot aan de bijen en lieveheersbeestjes. We gaan creatief aan de slag met verschillende materialen en maken we het beeld van Westerwolde in een groot levend 3D kunstwerk.

Op deze middag kun je naar hartenlust verven, tekenen, knippen en plakken en maak jij jouw eigen creatie. Begeleiding is aanwezig, mocht je even hulp nodig zijn, dan helpen we graag! Jouw kunstwerk maakt onderdeel uit van de theatrale expeditie Elkenain, Zicht op Westerwolde. Het staat op 10 en 11 juni op de locatie van de RSG Ter Apel. Je mag je je kunstwerk zeker even komen bekijken.

Let er met je kleren er wel even op dat je vies kunt worden. Wil je alvast in de creatieve stemming komen? Kleur dan de kleurplaat in (kun je halen in de Bieb) en neem deze mee op 7 juni en wie weet maak je ook nog kans op een mooie prijs! Kom je ook op woensdag 7 juni van 14.30 tot 16.30 bibliotheek Ter Apel. Deze activiteit is geschikt voor alle basisschool kinderen.

