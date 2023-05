Luister in de bibliotheek naar de verhalen en gedichten van de deelnemers van de Grunneger Schriefwedstried

TER APEL – Houdt u van Groninger verhalen en gedichten? Kom dan op dinsdagavond 6 juni luisteren naar eigen geschreven verhalen en gedichten van de deelnemers van de Grunneger Schriefwedstried. Op deze avond zullen o.a. Wendy Wilts, Albert Greven en Henri Bahlmann hun verhalen en gedichten laten horen. Dinsdag 6 juni om 19.30 bibliotheek Ter Apel. Toegang is gratis, ook als u geen lid bent van de Bibliotheek.

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats? Graag even aanmelden via de site: www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde of 5061900 of via uw eigen bibliotheek.

Data overige Bibliotheken:

Bellingwolde op woensdag 14 juni – 14.30

Blijham op dinsdag 27 juni – 19.30

Ingezonden