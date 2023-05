Winnaars schilderwedstrijd ”Het jaar van Vermeer” nemen prijzen in ontvangst

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 30 mei, 08.00 uur door John Havinga

VEEL WOLKEN EN WAT ZON | TEMPERATUREN GAAN OP EN NEER

Het is vandaag behoorlijk bewolkt en er zal maar weinig ruimte zijn voor zon, wel kan dat vanmiddag af en toe even lukken. Het is echter de bewolking die de boventoon voert en daardoor wordt het een wat koele dag, de maximumtemperaturen komen te liggen rond 15 à 16 graden, bij een matige noordelijke wind.

Vannacht opklaringen en wat mistbanken en minimumtemperaturen rond 7 à 8 graden. Morgen komt er een noordoostelijke wind en daarmee wordt drogere lucht aangevoerd, zodat de zon beter uit de verf komt en het direct weer warmer wordt met een temperatuur iets boven de 20 graden. Donderdag gaat daar weer iets vanaf en wordt het 16 graden, met bewolkte perioden.

Vrijdag en zaterdag lijken voorlopig twee vrij zonnige en redelijk warme dagen te worden met maxima van 20 of 21 graden. Het blijft voorlopig dus stabiel en droog en dat geldt eigenlijk ook voor zondag en begin volgende week.