Politie zoekt getuigen van steekincident Zuiderdiep

GRONINGEN – Op zondag 2 april is in Groningen een minderjarige jongen in zijn been gestoken. De verdachte is hierna gefilmd terwijl hij er vandoor ging. De politie is een onderzoek gestart naar het steekincident en is op zoek naar de verdachte. Wie herkent hem?

Op zondag 2 april ontstaat er rond 18.30 uur aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen een conflict tussen meerdere personen. Dit gebeurt tegenover een horecagelegenheid.

In been gestoken

Tijdens het conflict wordt een minderjarige jongen uit de gemeente Midden-Groningen in zijn been gestoken. Meerdere mensen zijn hiervan getuige. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis vervoerd.

Signalement

De verdachte gaat er op de fiets vandoor. Hij fietst richting de Gelkingestraat. Het gaat om een man met een lichte huidskleur, naar schatting is hij 16 à 17 jaar. Hij droeg een donkerblauwe Armani jas met een grijs logo en een zwarte trainingsbroek. Hij had een zwart, klein schoudertasje om.

De fiets waarop hij gevlucht is betreft een zwarte damesfiets met een bagagerek voorop. De fiets heeft geen bagagedrager aan de achterzijde.

Beelden

Er zijn beelden gemaakt van de verdachte. Deze werden eerst geblurd getoond. De verdachte had één week de tijd om zich te melden. Dit heeft hij niet gedaan en daarom worden de foto’s nu ongeblurd getoond. (Her)kent u de verdachte? Neem dan contact met op met 0900 – 88 44. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via 0800 – 7000.

Meer informatie

Het was druk op het Gedempte Zuiderdiep ten tijde van het incident, veel mensen hebben het zien gebeuren. We vragen mensen die meer informatie hebben om deze alsnog met ons te delen via bovenstaande telefoonnummers of via het meldformulier.

Bron: Politie Groningen