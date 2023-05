Herinrichting Grote Markt vordert gestaag

GRONINGEN – Vorig jaar is in september gestart met de herinrichtingswerkzaamheden op de Grote Markt. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de Grote Markt aantrekkelijker wordt voor voetgangers. Wel blijft er ruimte voor fietsers in de vorm van twee noord-zuid routes over het plein.

De ‘nieuwe’ Grote Markt moet een plek worden waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Met openbare – en commerciële zitmogelijkheden, speelelementen, water en groen. De toevoeging van groen is met name terug te zien in een groep van zo’n 25 bomen aan de oostzijde van het middenplein.

De werkzaamheden op het plein zijn op maandag 26 september 2022 gestart. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, zijn de werkzaamheden verdeeld over verschillende fasen. Tijdens elke fases is een ander deel van het plein afgesloten. Wanneer nodig, worden er omleidingsroutes voor fietsers en logistiek verkeer aangewezen. Alle winkels en woningen blijven gedurende de werkzaamheden wel gewoon bereikbaar. Naar verwachting is het ‘nieuwe’ plein begin 2024 klaar.

Bron: https://discovergroningen.com/locatie/herinrichting-grote-markt/

Foto’s: Jan Doornkamp