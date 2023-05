DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Een 32 jarige werkzoekende uit Weener ging onlangs in op een on line vacature als financieel manager. Op het eerste gezicht leek de baan professioneel en serieus. Hij kreeg een arbeidscontract en de opdracht om betalingen te ontvangen en door te sturen in de vorm van bitcoines. Hij kwam er al snel achter dat hij werd misbruikt door fraudeurs voor het witwassen van geld. Hij deed aangifte.

Haren

Op 30 mei zijn tussen 14.15 en 15.45 uur aan de Finkenstraße in Haren vernielingen aan een aanhanger van het merk Böckmann gepleegd. Onbekenden beschadigden de aanhanger, lieten de banden leeglopen en openden het zeil van de huif. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Gisteravond is in een woning aan de Tinnerweg in Haren het lichaam van een 67 jarige man aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart. Meerdere personen zijn in het politiebureau van Meppen verhoord. Op het lichaam wordt sectie verricht. Hieruit moet blijken of de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Papenburg

Tussen zondag 15.00 en dinsdag 12.50 uur is aan het Hauptkanal rechts in Papenburg bij een kledingzaak ingebroken. De daders kwamen met geweld de winkel binnen. Voor zover bekend werd er niets gestolen. Er is voor 200 euro schade aangericht.

In de nacht van maandag op dinsdag is tussen 5.16 en 5.30 uur bij een levensmiddelenzaak aan de Kirchstraße in Papenburg ingebroken. Uit het magazijn werden diverse flessen sterke drank gestolen. De schade wordt op 300 euro geschat.

Lathen

Tussen 22 mei 12.00 en 23 mei 11.30 uur zijn bij een openbaar toilet op het treinstation in Lathen vier deuren vernield. De schade wordt op 1.000 euro geschat.