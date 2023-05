Open Dag Hockey Club Winschoten (HCW)

WINSCHOTEN – Op woensdag 14 juni organiseert Hockey Club Winschoten (HCW) een Open Dag.

Jongens en meiden tussen de 4 en 16 jaar kunnen dan tijdens een hockeyclinic ervaren hoe leuk en uitdagend de hockeysport is.

Programma

De Open Dag start om 14.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur. Bij binnenkomst worden de deelnemers welkom geheten. Iedere deelnemer krijgt een bitje en een hockeystick. Op het veld staan vervolgens enthousiaste trainers en jeugdleden klaar om een leuke hockeyclinic te geven. De hockeyclinics zijn laagdrempelig, iedereen kan meedoen! Na afloop ligt er een informatiepakket klaar. De Open Dag is gratis. We raden deelnemers aan om in sportkleding en sportschoenen te komen (eventueel scheenbeschermers). Als het niet lukt om op de Open Dag aanwezig te zijn dan kunnen potentiële leden drie keer gratis meetrainen. Meer informatie over de club en de trainingstijden is te vinden op www.hcwinschoten.nl, facebook en instagram.

Over HCW

HCW is een begrip in de regio en is opgericht op 3 november 1929. Er wordt 2 keer in de week getraind (op dinsdag en vrijdag) en de wedstrijden van de jeugd worden op zaterdag gespeeld. Naast wedstrijden op het veld wordt er in de wintermaanden ook in de zaal gehockeyd. Bij HCW staat naast sportiviteit ook gezelligheid hoog in het vaandel. Zo worden er gedurende het jaar allerlei leuke activiteiten voor de leden georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld met Halloween een spooktocht en het hockeykamp in de zomer is voor veel leden het hoogtepunt van het jaar.

Datum : woensdag 14 juni 2023

Tijd : 14.00 uur tot 17.00 uur

Locatie : st. Vitusholt 7e laan 8 in Winschoten

