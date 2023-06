Groningen Brass Experience enorme stimulans voor blaasmuziek in het noorden

GRONINGEN – Een keur aan activiteiten, zeer hoge kwaliteit, veel publiek, nieuwe verbindingen en… fantastische weersomstandigheden. Het waren ingrediënten die het meerdaagse internationale festival voor de blaasmuziek, Groningen Brass Experience (GBE), boven zichzelf uit deed stijgen.

In een notendop: woensdag speelde Hungarian Brass in de stad, donderdag was een concert door het Noord Nederlands Orkest samen met 130 muzikanten in een jeugdorkest en een aantal topsolisten in een nagenoeg uitverkochte Oosterpoort. Vrijdagmiddag Artistas del Gremio uit Spanje met spetterende shows in de binnenstad en ’s avonds een concert door de Oostenrijkse formatie Da Blechhauf’n met trompetsolist Christoph Moschberger voor een uitgelaten publiek in de kleine zaal van de Oosterpoort. Zaterdag meer dan 1000 brassbandmuzikanten tijdens de Dutch Open Brassband Championships in een overladen Oosterpoort. Zondag op diverse locaties in de provincie de Ommelandconcerten waarbij regionale muziekverenigingen optredens verzorgden met de topsolisten die te gast waren bij Groningen Brass Experience, met als uitsmijter het optreden van Artistas tijdens het Zomerfolk Festival in het Stadspark in Groningen. Tussendoor nog clinics voor vakstudenten van het Prins Claus Conservatorium en talentvolle amateurmuzikanten uit de regio en een door Kultuurloket georganiseerde netwerkbijeenkomst voor dirigenten en besturen van regionale muziekvereniging.

GBE verbindt jonge amateurmuzikanten met professionals en organiseert allerlei evenementen die een bijdrage leveren aan het voortbestaan en verdere ontwikkeling van het fenomeen blaasmuziek. GBE staat als een huis en maakt haar intenties meer dan waar.

Samen de Bolero spelen

Het zal je maar gebeuren: als jeugdige muzikant de kans krijgen om samen met het Noord Nederlands Orkest voor een groot publiek in de Oosterpoort de Bolero van Maurice Ravel te spelen. Het overkwam de muzikanten van diverse regionale jeugdorkesten die speciaal voor dit concert samengevoegd waren tot één groot orkest. Met een zorgvuldig gekozen programma en onder leiding van Rolf Verbeek genoot het Noord Nederlands Orkest zichtbaar van deze unieke samenwerking. Mede door de uit Oostenrijk ingevlogen toptrompettist Chistoph Moschberger en de uit eigen gelederen en Leens afkomstige tubaïst Matthijs Leffers werd het een onvergetelijke avond. Het plezier spatte er van af en dat sloeg over op het publiek. Veel stimulerender kan het niet zijn. Een topavond!

Blaasmuziek, maar dan anders!

Wie ´blaasmuziek´ zegt, kan reacties verwachten in de trant van niet hip, niet sexy of not hot.

Niets is minder waar! Het zegt meer over de onwetendheid en onbekendheid van diegene die reageert dan over de degene die het over blaasmuziek heeft! Vrijdagavond werd het levende bewijs geleverd door de Oostenrijkse zevenmans formatie Da Blechhauf’n met Christoph Moschberger als solist. Met mengeling van stijlen en genres speelden deze toppers, op ongekend hoog niveau en met een ogenschijnlijk gemak, de zaal helemaal plat. “Ik zou willen dat iedereen die ik ken dit had meegemaakt” roept één van de kenners in de zaal. Met nieuwe composities, arrangementen van Toto tot Starwars van John Williams, maar ook met een knipoog naar de Egeländer muziek, werd het een wervelende show die in de blaasmuziek zijn weerga niet kent.

Dutch Open

Vast onderdeel van Groningen Brass Experience zijn de Dutch Open Brass band Championships.

Tussen 9.00 uur ’s ochtends en 23.00 uur ’s avonds streden 20 bands uit Nederland, België, Zwitserland en Duitsland, in verschillende moeilijkheidsklassen om het kampioenschap. De internationale jury, met o.m. Russell Gray, Tom Hutchinson en Simone Rebello had er de handen vol aan. Van de deelnemende Groninger bands presteerde de Martini Brassband in de tweede divisie het best en sleepte daarmee de kampioenstitel in de wacht. De Gereformeerde Brassband Groningen eindigde een paar punten lager op de derde plaats. In de eerste divisie nam de Youth Brassband Nordrhein Westfalen de kampioenstrofee mee naar huis. ’s Avonds, in de kampioensdivisie, waren alle ogen gericht op de drie noordelijke deelnemers, de Wâldsang Buitenpost, De Bazuin Oenkerk en de Provinciale Brassband Groningen. Oenkerk beet het spits af en met hun dirigent Jaap Musschenga overtroffen zij de verwachting. Toch ging de titel net aan hun neus voorbij. Met één punt meer (96 om 95) streek Brassband Willebroek met de eer. Commissaris van de Koning, René Paas, aangenaam verrast door het uitzonderlijk hoge niveau, reikte de kampioenstrofee uit aan de Belgen. De ontlading was groot en de Spaanse Artistas del Gremio wisten daar tijdens de afterparty tot vroeg in de ochtend wel raad mee.

Spaanse taferelen tijdens Rapalje Zomerfolk festival.

Met cross overs nieuw publiek bereiken. Dat is één van de intenties van Groningen Brass Experience. Dat is zonder meer gelukt en van een Brass Experience een heus feestje maken is de Spaanse negenmans formatie Artistas del Gremio op het lijf geschreven. “Een fanfare-achtige muziekband, met koper en percussie en die met hoge kwaliteit muziek en straatshows uitvoert”. Het bleek een feestband die met aanstekelijke nummers en schitterende acts op vrijdag en zaterdag het winkelend publiek in de binnenstad op een wel heel aangename manier overviel.

Gelijktijdig met Groningen Brass Experience vond op zaterdag en zondag het Rapalje Zomerfolk Festival plaats in het Stadspark in Groningen. Beide organisaties hebben elkaar gevonden om nieuw publiek aan te boren en in dat kader trad Artistas del Gremio op zaterdag en zondag onder fantastische omstandigheden op voor een uitzinnig publiek.

Toppers in de Ommelanden

Nu we er toch zijn… Muziekverenigingen in de regio krijgen niet elke dag de kans om een optreden te verzorgen met een topsolist. Die kans biedt Groningen Brass Experience. De juryleden bij de Dutch Open blijven een graag een nachtje extra in het hoge noorden om op zondagochtend ergens in de provincie een concert te verzorgen met een plaatselijke muziekvereniging. In Uithuizermeeden, Winsum en Grijpskerk traden solisten op met de lokale vereniging. In het Drentse De Wijk ging jurylid Jan Van der Roost aan de slag met harmonieorkest Apollo en de kersverse kampioen Willebroek was te gast in Winschoten.

Vervolg

Groningen Brass Experience maakt met dit nieuwe festival de intenties meer dan waar en blijkt een enorme stimulans voor de blaasmuziek in het noorden. Dat daar een vervolg op komt kan niet uitblijven!

Ingezonden door Groningen Brass Experience

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen, Amarens Melchers en Media Group CU Brass