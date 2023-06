Klein eenakterfestival Vita Nova op 24 en 25 juni in natuurgebied Reiderwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 11 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM | LATER IN DE WEEK KOELER

Het is ook vandaag weer een zonnige dag en de temperatuur zal ook wat sneller stijgen dan gisteren. Toen kwamen we pas in de loop van de middag tot 25 graden, nu is dat wat eerder en de maximumtemperatuur komt later vanmiddag ook iets hoger met 28 of 29 graden. Er zullen enkele stapelwolken te zien zijn, maar meestal is het zonnig. De wind is vandaag zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, kracht 2 tot 3. De lucht is nog steeds heel droog en het wordt vooral ook een warme avond.

Vannacht koelt het opnieuw redelijk af met een minimumtemperatuur rond 15 graden. Dat geeft morgenochtend dus wat koelte, maar morgenmiddag wordt het ca. 28 graden. Dinsdag is ook nog warm met een graad of 27, maar ’s nachts koelt het weer af tot rond de 15 graden.

Na dinsdag gaat de wind weer draaien naar het noordoosten, en later in de week naar het noorden. Per dag gaat er wat van de temperatuur af en eind van de week komen we uit op 21 tot 23 graden. Dan is er wat meer bewolking en is er kans op een bui, maar veel lijkt dat niet te worden.