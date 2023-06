Gratis Clinics voor de KIDSRUN (als voorbereiding op de Rode Loper Run) op zondag 9 juli

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 16 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMER GAAT DOOR | VANAF MAANDAG ENKELE BUIEN

De zon zal ook vandaag voor een mooie zomerse dag gaan zorgen want er kunnen wel een paar stapelwolken ontstaan en er is wat hoge bewolking, maar dat mag weinig naam hebben. Wind is er vanochtend bijna niet en daardoor is het vannacht ook afgekoeld tot ongeveer 9 graden, vanmiddag is er een zwakke noordwestenwind en daarmee wordt het ongeveer 25 graden.

Vanavond en vannacht is er maar weinig wind en het daalt vannacht tot een graad of 10: er kan wat nevel of mist ontstaan. Dat is met deze lange dagen natuurlijk snel weg en ook morgen is het overwegend zonnig met een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest en een maximumtemperatuur rond 25 graden.

Zondag maken we een sprongetje naar een maximum rond 28 graden. Er is dan nog af en toe zon maar de bewolking neemt toch toe en vanaf maandagnacht is er kans op enkele regenbuien. Dat zou dan de omslag zijn en een uitvlucht uit het droge weer van de laatste tijd. Hoeveel er bij ons volgende week gaat vallen is nog niet duidelijk, maar vooral maandagochtend en dinsdag zijn voorlopig kansrijk voor wat regen, met een kleine kans op onweer. Zeker dinsdag kan er een flinke bui voorbijkomen en tot halverwege volgende week lijkt 10 mm neerslag en meer goed mogelijk.