Stormloop op leerlingenvervoer naar Drentse en Groningse musea

GRONINGEN, DRENTHE – Maar liefst 245 basisscholen hebben zich de afgelopen weken aangemeld voor het voordelige busvervoer naar de musea in Drenthe en Groningen. “Dat zijn er heel veel en nu kunnen we helaas niet alle aanvragen honoreren”, zegt Jolanda Vas van Stichting Kunst & Cultuur. Het project Culturele Mobiliteit voorziet duidelijk in een behoefte van scholen om op locatie een educatief programma te volgen. Als de financiële middelen onbeperkt waren geweest zou Stichting Kunst & Cultuur volgend schooljaar ruim 24.500 leerlingen naar musea brengen. Nu worden het ongeveer 14.500.

Culturele Mobiliteit is een vervoersproject voor basisscholen. Tegen geringe kosten brengt een bus leerlingen naar een van de geselecteerde musea waar ze een programma kunnen volgen. Bijvoorbeeld over de gouden eeuw in het Veenkoloniaal Museum of de hunebedbouwers in het Hunebedcentrum.

Van alle scholen in Drenthe heeft 26 procent ingetekend op een bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het educatief museumprogramma is duidelijk favoriet. Maar ook het Hunebedcentrum en Gevangenismuseum zijn populair. Klooster Ter Apel en het Groninger Museum kunnen in de provincie Groningen op veel belangstelling rekenen.



“Naar elk museum kan een maximum aantal leerlingen vervoerd worden”, zegt Jolanda Vas. “Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de educatief medewerkers en andere activiteiten in het museum. Het is dus altijd puzzelen. Daarbij is het beschikbare budget niet oneindig. Jaarlijks kunnen in Drenthe zo’n 8.500 en in Groningen zo’n 6.000 leerlingen met de bus op pad”.

Het project Culturele Mobiliteit wordt in Drenthe gefinancierd door de provincie Drenthe en in Groningen leveren naast de provincie ook de gemeenten een financiële bijdrage. Stichting Kunst & Cultuur heeft de financiers geïnformeerd over de grote belangstelling en hoopt dat er volgend jaar wellicht met extra budget minder scholen teleurgesteld worden.

