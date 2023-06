Doortrappen trapt af in gemeente Veendam

VEENDAM – Op vrijdagochtend 30 juni zal in de gemeente Veendam de aftrap plaatsvinden van het project Doortrappen. Dit wordt gedaan d.m.v. een georganiseerde fietstocht voor senioren die start bij het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte. Er kan gekozen worden voor een route van +- 20 km of de route van +- 35 km.



Fietstocht voor senioren vrijdag 30 juni

Tussen 09.00 – 09.15 uur is de inloop met een kop koffie in het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte, waarna de aftrap van het project doortrappen zal plaatsvinden. Om 09.30 uur wordt er gestart met beide de fietstochten. Er wordt een route gefietst van ongeveer 20 km en een route van ongeveer 35 km. Onderweg wordt een koffie en thee moment ingelast, met de mogelijkheid tot een sanitaire stop. Deelname aan de fietstocht is gratis, inclusief een kop koffie onderweg. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Voor de route van 35 kilometer adviseren wij om een flesje water en een broodje mee te nemen voor onderweg. De 20 kilometer-groep verwacht rond 12.00 / 12.30 uur weer terug te zijn. De 35 km-groep rond 13.00 / 13.30 uur. Opgeven kan via veendambeweegt@veendam.nl of via 06-86 85 68 64.

Wat houdt Doortrappen in?

Doortrappen is een landelijk programma met een mooi en duidelijk doel: Veiliger fietsen tot je 100e. Alle 12 de provincies en meer dan 200 gemeenten in heel Nederland hebben zich bij Doortrappen aangesloten. Het is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om senioren zo lang mogelijk te veilig te kunnen laten fietsen.



Doortrappen is meer dan alleen het organiseren van een fietstocht. Zo worden er ook activiteiten georganiseerd rondom fietsveiligheid, de mogelijkheid tot aangepast fietsen en activiteiten met een hoog sociaal gehalte. De activiteiten worden ingepast in het beweegaanbod van Veendam Beweegt.

Ingezonden