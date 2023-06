Een dag op… de Dagbehandeling

SCHEEMDA – Heb je een onderzoek of behandeling in het Ommelander Ziekenhuis waarbij je dezelfde dag nog naar huis mag? Dan word je meestal op de Dagbehandeling geholpen. Marlijn Odding-Nuus is hoofd van deze afdeling en vertelt graag wat er allemaal gebeurt op de Dagbehandeling.

De ziekenhuiswereld is Marlijn (36 jaar) niet onbekend, ze is al bijna 20 jaar werkzaam in de zorg. Sinds begin 2022 werkt Marlijn bij het Ommelander Ziekenhuis als hoofd van de Dagbehandeling. Marlijn: “Het Ommelander Ziekenhuis is een fijne, kleinschalige organisatie. Als hoofd van de Dagbehandeling ben ik leidinggevende van 35 medewerkers. Ik vind het heel belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Als iedereen lekker in z’n vel zit, zie je dat terug in het werk.”

Zorg komt samen op de Dagbehandeling

Op de Dagbehandeling behandelen we patiënten van verschillende specialismen, denk aan: neurologie, maag darm lever, reumatologie, dermatologie en interne geneeskunde. Daarnaast vind je er onder andere de kinderdagverpleging, chemodagbehandeling en chirurgische dagbehandeling (bijvoorbeeld bij een liesbreukoperatie). Begeleiding van patiënten die chronisch ziek zijn, komt ook veel voor op deze afdeling. Marlijn: “Het mooie van de Dagbehandeling is dat je met alle specialismen te maken hebt. Heel veel zorg die het ziekenhuis biedt, komt samen op de Dagbehandeling. Je moet als verpleegkundige op de Dagbehandeling dus veel kennis en kunde hebben. Dat maakt me wel echt trots op de verpleegkundigen. Patiënten die voor een behandeling naar het ziekenhuis komen waarbij ze dezelfde dag weer naar huis mogen, zoals een staaroperatie of een borstsparende operatie worden verpleegd door de verpleegkundigen. Maar ook immunotherapieën worden op onze afdeling gedaan. Op de kinderdagverpleging en chemodagbehandeling werken specialistisch verpleegkundigen, deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerde kinderverpleegkundigen of oncologische verpleegkundigen.”

Een vliegende start

’s Ochtends om 7.15 uur opent de Dagbehandeling haar deuren. Om 20.30 uur ’s avonds sluiten de medewerkers af. “In de ochtend moeten de verpleegkundigen meteen ‘aan’ staan”, vertelt Marlijn. “Patiënten die bijvoorbeeld voor een liesbreukoperatie naar het ziekenhuis komen, melden zich ’s ochtends eerst bij de Dagbehandeling. De verpleegkundigen hebben intakegesprekken met de patiënten en voeren de nodige controles uit. Om 7.45 uur moeten de eerste patiënten bij de operatiekamer (OK) zijn, klaar voor hun operatie. Het werk op de Dagbehandeling kan pittig zijn. Je moet op de Dagbehandeling snel kunnen schakelen en zelfstandig kunnen werken.”

Continu vernieuwen

Ruimte voor verbetering is er volgens Marlijn altijd. “We proberen altijd te vernieuwen. Zo verplegen we sinds 2023 veel meer patiënten die voor gynaecologische ingrepen naar het ziekenhuis komen. Te denken valt aan sterilisaties. Het is patiëntvriendelijker, want de patiënten mogen dezelfde dag weer naar huis. Daarnaast is er door deze ontwikkeling meer ruimte op de verpleegafdeling, waardoor we meer mensen met complexere behandelingen kunnen helpen.”

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

