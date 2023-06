Rosey Pool inspiratiebron voor Dichters van de Prinsentuin 2023

HAREN – Dichters van de Prinsentuin brengt 7, 8 en 9 juli poëzie tot leven in de zomerse tuinen van de Hortus Botanicus Haren. Schrijver, dichter, verzetsstrijder en burgerrechtenactivist Rosey Pool (1905-1971) is één van de inspiratiebronnen voor het programma. Daarom is er aandacht voor Afrikaans-Amerikaans werk en voor lichaam en activisme in de poëzie. Daarnaast krijgt het Nedersaksisch en streektaal een podium, is er een kinderprogramma en zijn er diverse dichters uit het buitenland te zien. Bovendien viert het festival een bijzondere mijlpaal met de duizendste optredende dichter.

De onlangs verschenen biografie over Rosey Pool laat zien wat een indrukwekkend persoon zij was. Ze leefde in roerige tijden en dat niet alleen, ze kampte ook met zaken die juist in de afgelopen jaren weer volop in de aandacht staan: achterstelling vanwege seksuele geaardheid, ras of culturele achtergrond, en een eenzijdige visie op wat literatuur is en kan zijn. Haar visie op poëzie vind je dit jaar terug bij Dichters van de Prinsentuin.

Het festival opent vrijdagavond bij de vijver in de Chinese tuin met een programma dat helemaal in het teken staat van de door Rosey Pool geliefde na-oorlogse Afrikaans-Amerikaanse poëzie. Het programma werd vormgegeven in samenwerking met dichter en gastprogrammeur Babs Gons, zelf eveneens groot pleitbezorger van Afrikaans-Amerikaanse poëzie. Andere deelnemers zijn Rosey Pool-biograaf Lonneke Geerlings, Cissy Gressmann, die het Rosey-zaadje plantte, en de dichters Hannah van Binsbergen, Pelumi Adejumo, Benzokarim, Julian Harmens, Emma Acke, Kelia Kanika Masengo en Pim Cornelissen.

Na deze spetterende openingsavond kan het publiek op zaterdag en zondag in de bloeiende tuinen genieten van gedichten van tientallen dichters en spoken word-performers. Na 25 festivaledities zal de duizendste unieke dichter aan dit 26e festival deelnemen. Dat vraagt om reflectie en vooruitblik: hoe kan een festival als Dichters van de Prinsentuin schrijvers verder helpen? En wat is hun eigen ervaring? Een gesprek met onder meer die duizendste dichter.

Uit andere taalgebieden komen de Tsjechische dichter Jan Škrob, de Italiaanse Maria Borio en de Noorse Karoline Brændjord.

Kenmerkend aan Dichters van de Prinsentuin is de intimiteit tussen dichter en publiek in een zomerse, groene omgeving. Door steeds weer verrassend te programmeren, biedt het festival een actuele staalkaart van de poëzie en biedt zo heerlijke dagen om je onder te dompelen in mooie woorden, bloeiende grassen en geurende bloemen.

Alle programma’s zijn te vinden op de festivalwebsite.

www.dichtersindeprinsentuin.nl.

