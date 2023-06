Fotocompilatie van de Westerwolde rijgt fair

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 21 juni, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE TIJD | MORGEN MOGELIJK WAT REGEN

Het onweer van gisteravond is voorbij maar misschien is het niet helemaal droog want er kan wellicht nog een klein buitje vallen. Maar er zijn al zonnige perioden en vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Dus het is een ander plaatje dan gisteren, met een maximumtemperatuur rond 26 graden. Er staat vandaag een zwak tot matig windje uit het zuidwesten tot westen.

Vanavond is er maar weinig wind en vannacht komt de wind uit het noordoosten. Morgen is er daarna een matige wind uit noordoost tot noord en er is eerst nog wel wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking en mogelijk valt er later ook wat regen. De maximumtemperatuur voor morgen is 24 graden bij windkracht 3 tot 4.

Vrijdag is er windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en dat geeft flink wat zon met een middagtemperatuur van 22 a 23 graden. Het weekend is meest zonnig en droog met een zwakke zuidwestenwind. Maximum zaterdag rond 26 graden, en zondag rond 28 graden. Begin volgende week is er kans op wat regen en dan koelt het door een westenwind weer wat af.