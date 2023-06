Eigen CD opnemen in Wildervank

WILDERVANK – Van 26 juni t/m 8 juli 2023 organiseert AE audio productions uit Muntendam weer de Open Opnameweken. Tijdens deze weken kun je professionele opnames laten maken voor je eigen CD of YouTube video. Producer Arnoud van der Laan wil hiermee solisten, koren en ensembles de kans bieden om voor een vriendelijke prijs hoogwaardige opnames te maken.



De Opnameweken vinden plaats in de Grote Kerk in Wildervank. Deze kerk heeft een fantastische akoestiek en Van der Laan neemt er dan ook regelmatig op. “Het is een hele fijne ruimte om in te werken”.

De deelnemers zijn bijzonder gevarieerd en komen uit het hele land. Zo komt er een klassiek gitaar duo uit Wijchen, vlakbij de Brabantse grens. Zij deden vorig jaar ook al mee. De Friese trompettist Rik Geertsma gaat een vijfstemmig stuk opnemen, waarbij hij alle partijen zelf speelt. Ook uit Friesland komt de folkgroep Mus. Het Dollard College uit Winschoten komt met 2 solisten en de schoolband om opnames te maken en uit Hardenberg komt organist Ellert Bos samen met 2 zangeressen naar Wildervank. Daarnaast zijn er al boekingen door een cello duo, diverse singer-songwriters, een jazztrio, een ukelele duo en de gypsy jazzgroep Cuerdas.



Er kunnen dagelijks opnamesessies worden gereserveerd tussen 09:00 en 22:00 uur. De minimum boeking is een uur, maar de meeste deelnemers komen twee uren of langer. Er kunnen ook video-opnames worden gemaakt met meerdere camera’s en daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Veel deelnemers plaatsen het als demo op hun website of YouTube en via social media worden de filmpjes veel bekeken en doorgestuurd.

Voor één van de eerdere deelnemers pakte dit wel heel goed uit. Annette Scholten is professioneel celliste en begon een paar jaar geleden met het spelen van de lame sonore (zingende zaag). Door het filmpje die we van haar en haar pianiste Nanke Flach maakten bij de Opnameweken, werden ze uitgenodigd voor een tournee door Amerika, waarbij ze o.a. optraden in de prestigieuze Carnegie Hall in New York. Terug in Nederland volgden er optredens in het Concertgebouw in Amsterdam.

“Als je gewoon een leuke opname wilt maken voor jezelf, familie en vrienden ben je uiteraard ook van harte welkom” merkt Arnoud op. “Iedereen kan meedoen. Zo deed er eerder al eens een meisje mee, die een piano-CD maakte voor de verjaardag van haar Opa”.



Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden. Meer informatie over de opnameweken staat op de website http://www.ae-audio.nl/opnameweken.html

