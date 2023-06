Bijzondere motoren in Café De Viersprong Nieuw-Amsterdam

NIEUW-AMSTERDAM – In Café De Viersprong in Nieuw-Amsterdam zijn tot en met vanavond bijzondere motoren te zien. Initiatiefnemer van de expositie is motorliefhebber Martin Jeuring.

Oud-coureurs Wil Hartog en Marcel Ankoné hebben maandag het TT café in café de Viersprong geopend. Dit deden zij door de oude Suzuki, waarop Marcel Ankoné in 1976 de TT van Assen reed, te onthullen. Hartog en Ankoné hebben in de jaren 70 en begin jaren 80 hun sporen verdiend in de grand prix.

Het TT Café in De Viersprong aan de Zijtak OZ 1 te Nieuw Amsterdam is omgebouwd tot één grote expositieruimte. Daarvoor moet het biljart een weekje dienst doen als podium. Naast fotoalbums en bijzondere pakken staan er ook zo’n 40 motoren opgesteld, variërend van 50 tot 1000cc. Ook de strobalen ontbreken niet. Alle motoren zijn privébezit en zijn belangeloos ter beschikking gesteld. Een van de motoren is de Honda RS500 van Jack Middelburg, winnaar van de TT in 1980.

Foto’s: Gerda Boeijing