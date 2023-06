Riëtte Kruize nieuwe directeur Theater Geert Teis

STADSKANAAL – Riëtte Kruize begint per 1 september 2023 als nieuwe directeur van Theater Geert Teis in Stadskanaal. Zij is de opvolger van Annelies Klunder, die sinds 2017 als directeur werkzaam is. Dit heeft het gemeentebestuur van Stadskanaal besloten.

Riëtte Kruize (48) woont in Dalen en heeft ruime ervaring opgedaan in zowel de theater- als de gastvrijheidsbranche. Ze begon haar loopbaan bij het Theaterhotel in Almelo, waarna ze werkzaam is geweest in diverse organisaties zoals Landal Greenparks, Timing en Distrivers. In 2013 keerde Riëtte terug in de theaterwereld als teamleider ticketing en artiestenbegeleiding bij De Nieuwe Kolk in Assen. In de loop der jaren was ze daarnaast ook werkzaam als event- en projectmanager. In 2018 maakte Riëtte de overstap naar Twente en werd ze aangesteld als directeur-bestuurder bij Stadstheater De Bond. In deze functie was ze o.a. het gezicht van het theater, deed de programmering en educatie en was eindverantwoordelijk voor zowel het theater als de horecastichting van Stadstheater De Bond “Met een klein team vaste medewerkers en 50 vrijwilligers hebben we gezorgd voor vele mooie momenten, prachtige voorstellingen en films en ook organiseerden we veel zakelijke evenementen.”

Tijd voor een volgende stap

Riëtte Kruize is blij met haar benoeming. ,,Het is tijd voor een volgende stap. Ik was al vaker bij Theater Geert Teis geweest en stelde me dan voor hoe het zou zijn om onderdeel van het team te zijn. Het theater ademt gastvrijheid en gezelligheid uit. Je kunt er prachtige voorstellingen zien en de medewerkers maken elke avond tot een feestje.”

Gastvrijheid en jeugdtheater

De nieuwe directeur van Theater Geert Teis heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Ze wil de bezoekers van het theater graag een gezellig avond of middag uit bezorgen. Even weg uit de hectiek van de dag. Ook is ze dol op jeugdtheater. “Ik gun ieder kind een bezoek aan een voorstelling. Ik kan zo genieten van de verwondering op de gezichten van de kinderen. Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen een voorstelling beleven en daardoor spelenderwijs in aanraking komen met de magie van het theater.” Naast haar werk in het theater is Riëtte als toeschouwer en vrijwilliger te vinden bij de lokale voetbal- en volleybalvereniging, is ze dol op lezen en geniet ze van haar gezin.

