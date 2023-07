Auto belandt in de sloot langs de N366

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 1 juli, 08.30 uur door John Havinga

GRIJS EN WAT REGEN | KOMENDE DAGEN WISSELVALLIG

Het is vandaag grijs met wat regen en dat blijft de rest van de dag zo, al zal de bewolking en regen in de loop van de middag verder trekken naar Duitsland. Het wordt vanaf ongeveer 17uur droog en vanavond krijgen we nu en dan de zon te zien. De wind wordt matig uit het zuidwesten, bij vlagen is er windkracht 5. In de middag komt de wind uit het westen. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 18 à 19 graden.

Vannacht zijn er meer opklaringen en ook wolken, misschien een buitje. De wind matig uit het zuidwesten tot westen en het koelt af tot circa 13 à 14 graden.

Morgen blijft het droog en het wordt vrij zonnig met een afwisseling van zonnige perioden en enkele stapelwolken, maar de middagtemperatuur is met 19 à 20 graden niet bijzonder hoog. De wind doet er nog een tandje bij en wordt vrij krachtig (5) uit een westelijke richting. Heel zomers voelt het niet aan, al is het weerbeeld wel in orde.

Begin volgende week neemt de wind geleidelijk af en wordt matig uit het westen. Het blijft dan (licht) wisselvallig met af en toe een bui en die buienkans is met name op dinsdag en woensdag vrij groot. De temperaturen schommelen rond 19 graden.