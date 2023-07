Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 4 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANNACHT REGEN | EIND VAN DE WEEK WARM

Het is nog een beetje wisselvallig maar er is even wat minder wind dan gisteravond. Soms kan er vandaag een enkele bui vallen maar de meeste tijd is het droog met af en toe wat zon: het is pas komende nacht en morgenochtend dat een depressie over het land buien en veel regen gaat brengen. Meer dan 10 mm aan neerslag is in die periode bij ons mogelijk. Er is een kleine kans op onweer en morgenochtend is er ook kans op zware windstoten. Want vanavond draait de wind naar het zuiden en morgenochtend naar het westen en juist dan kan het hard waaien. De maximumtemperatuur voor vandaag is trouwens zo’n 20 graden.

Morgenmiddag is er nog windkracht 4 tot 5 en dan wordt het maar 17 of 18 graden, met soms nog enkele regenbuien en later wat zon. Morgenavond is het rustiger weer met meer opklaringen.

Na morgen vallen er op de donderdag ook nog een paar lokale buien maar er zijn al veel opklaringen, en vrijdag en zaterdag is het vrij zonnig. Dan gaat de temperatuur ook snel omhoog: vrijdagmiddag wordt het 25 graden en zaterdag ongeveer 30 graden. Tot onweer komt het nog niet, dat komt misschien op zondag want dan kan de warmte uitdraaien op een bui.