Politie deelt beelden van explosies en brandstichting op Kolhoopstraat en Halvemaanweg Emmen

EMMEN – De politie deelt beelden van meerdere verdachten en twee explosies en een brandstichting op verschillende locaties in Emmen. Op 20 oktober 2022 ontplofte een zogeheten shell, zeer zwaar vuurwerk, bij een restaurant aan de Kolhoopstraat. Op 13 en 14 november vonden er een explosie en een brandstichting plaats op dezelfde plek aan de Halvemaanweg. Op dit moment is het motief voor de explosies en de brandstichting nog niet helemaal duidelijk. Wel is opvallend dat er steeds gebruik wordt gemaakt van de shells en daarom hebben we de beelden van de verschillende incidenten gebundeld. Overigens wordt ook onderzocht of er een link is met explosies aan de Stienackers.

Explosie restaurant Kolhoopstraat

We publiceren nu beelden van een verdachte man, die op 20 oktober rond 04:00 uur een explosie zou hebben veroorzaakt bij een restaurant op de Kolhoopstraat. Op beelden is te zien dat de man met een shell voor het restaurant langs loopt. Hij gaat het terras op en steekt het explosief aan. Nadat hij is weggerend, vinden er twee explosies plaats. De schade bij en in het restaurant is aanzienlijk. Niemand raakte gewond. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek naar de explosie bij de Kolhoopstraat.

Explosie en brandstichting Halvemaanweg

Op 13 november vindt er rond 05:00 uur ’s nachts een explosie plaats op de Halvemaanweg. Op deze beelden zijn twee verdachten te zien, die vanuit de Zuidbargestraat komen aanlopen. Een van hen loopt met een shell in z’n hand de Halvemaanweg op, richting een auto. Nadat deze verdachte is weggerend, vindt er een heftige vuurwerkexplosie plaats. Een dag later is het op dezelfde plek weer raak. Ditmaal wordt er door een verdachte man brand gesticht bij een auto. De vlammen slaan over naar een nabijgelegen schuur. De brandweer kon nog maar net voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen woonboerderij. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek naar de incidenten bij de Halvemaanweg.

Aanhoudingen explosie Stienackers

Los van de incidenten aan de Kolhoopstraat en de Halvemaanweg heeft de politie op maandag 3 juli ook al twee mannen van 20 en 19 jaar uit Emmen aangehouden in verband met een explosie die op 29 oktober plaatsvond aan de Stienackers in Emmen. De verdachten zijn ook gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij twee andere explosies, namelijk op 8 en 11 november aan de Stienackers en het Meerveld. Bij deze explosies werd ook gebruik gemaakt van shells. Lees hier het nieuwsbericht over de aanhoudingen.

Toedracht en mogelijk verband

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat het motief is geweest voor de verschillende explosies. Het is wel opvallend dat er steeds gebruik wordt gemaakt van de shells. Het zou dus kunnen dat de verdachten elkaar kennen of dat ze elkaar helpen. We sluiten ook niet uit dat er personen zijn die verantwoordelijk zijn voor meerdere incidenten. We kijken dus of er een verband is en daarom hebben we de beelden van de incidenten aan de Kolhoopstraat en de Halvemaanweg samengevoegd in de video hierboven.

Tips? Neem contact op!

De politie is dus op zoek naar meerdere verdachten. Herkent u iemand op de beelden? Heeft u iemand horen praten over de explosie en/of de brandstichting? Weet u waarom deze incidenten hebben plaatsgevonden? Of heeft u andere tips? Laat het dan weten via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt uw informatie ook delen van Team Criminele Inlichtingen (088-6617734) of door het tipformulier in te vullen.