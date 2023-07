Pekelder-PVV: Geen nieuwe wethouder voor Pekela

PEKELA – Hieronder leest u een ingezonden bericht van Arthur van Dooren (fractievoorzitter Pekelder-PVV).

Nu wethouder Kupers is opgestapt wil Samen voor Pekela weer een nieuwe wethouder aanstellen, bij monde van de fractievoorzitter mevrouw Smit – Norder: “wij zijn de grootste partij en willen een nieuwe wethouder aanstellen”. Nog geen 24 uur na het opstappen van wethouder Kupers waren dit de woorden van de fractievoorzitter van SvP.



De Pekelder-PVV ziet helemaal niets in een nieuwe wethouder want wie gaat dat betalen? Drie fulltime wethouders is al een enorme kostenpost voor Pekela en de opgestapte wethouder moet nog wel 3 jaar lang doorbetaald worden: een schadepost van ruim 220.000, – euro. Voor een eventuele nieuwe wethouder moet dan nog eens 270.000, – euro worden betaald die voor rekening van de Pekelders komt.

Bij de vraag aan de fractievoorzitter van SvP wie dat gaat betalen antwoord zij: “tja, alles kost nou eenmaal geld”.

De Pekelder-PVV vindt iets betalen uit andermans portemonnee wel heel makkelijk gedacht en vindt het verre van sociaal want vele huishoudens moeten de eindjes aan elkaar knopen en ieder dubbeltje omdraaien in deze dure tijden en dan is een mogelijk forse extra belastingverhoging of enorme bezuiniging onaanvaardbaar. De Pekelder-PVV ziet veel meer in een breed gedragen raadsakkoord waarbij de partijen met elkaar de koers van Pekela bepalen zonder extra wethouder. Met een breed gedragen akkoord kan het huidige college dan prima haar werk doen met voldoende steun van het liefst alle partijen. Het is dan nu ook eerst aan de verkenner die een ronde zal maken langs de partijen om alle ideeën op te halen en te zien hoe Pekela het best bestuurd kan worden. Daarom past het Samen voor Pekela om even plaats te nemen in de wachtkamer, want uiteindelijk bepaalt de raad hoe wij verder gaan.

Arthur van Dooren (fractievoorzitter Pekelder-PVV)