Siep & Co ook op zaterdag open voor publiek

OUDE PEKELA – De stichting Siep & Co aan de H. Westerstraat te Oude Pekela is voortaan ook op zaterdag geopend. Vanaf 1 juni tot en me het laatste weekend van augustus tussen 10.00 en 13.00 uur.

Twee medewerkers van de stichting staan dan klaar om toeristen en overige belangstellenden rond te leiden. Volgens voorzitter Sebes Zevenhuizen zijn vanaf begin dit jaar steeds meer verzoeken binnen gekomen om ook op zaterdag te mogen komen kijken. Met name van fietsende passanten, van campinghouders en van eigenaren van camperplaatsen die promotiemateriaal van Siep & Co aanbieden. Zevenhuizen zegt dat de stichting het verzoek graag inwilligt.

Bij Siep & Co zijn veel voormalige strokarton gerelateerde machines te zien die weer zijn opgeknapt. Ook is bij de stichting via live beelden Het Verhaal van Pekela en ander historisch materiaal te zien. Verder is er een plaggenhut. Op maandag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is Siep & Co eveneens geopend.

Ingezonden