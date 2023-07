Veel belangstelling voor kennismakingsclinic van Golfclub Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE BUIEN | KOMENDE WEEK OOK LICHT WISSELVALLIG

De onweersbuien van gisteravond zijn weg maar dat betekent niet dat het helemaal droog blijft want er zullen wel enkele regenbuien vallen. Maar de meeste tijd is het droog met ook vanmiddag en vanavond nog af en toe zon en een maximumtemperatuur van 22 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Voor morgen is er ook een redelijke kans dat er enkele buien passeren en ook dat is een beetje een typisch hollandse weerdag met flinke stapelwolken en regelmatig opklaringen, bij temperaturen van 21 of 22 graden. Minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden en ook dan al kans op wat regen.

Dinsdag is een dag die helemaal droog kan blijven omdat dan een hogedrukgebied uit het zuiden iets dichterbij komt. Maar daarna is het lichtjes onstabiel met zon, stapelwolken, en soms een bui die zal ontstaan. En daar kan een keertje een flinke bui bij zijn. Dinsdag wordt het 24 a 25 graden, daarna gaat de temperatuur weer wat omlaag. Veel wind zal er later in de week niet zijn.