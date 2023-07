Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG MEER ZON | ONBESTENDIG WEER OP KOMST

Het is een heel redelijke dag met veel opklaringen en veel wind is er niet, maar er is nog wel kans op een enkele bui en lokaal valt er vanochtend al wat regen. Maar de meeste tijd is het droog en er is maar een zwakke tot matige noordwestenwind, de maximumtemperatuur is zo’n 21 graden.

Vannacht raakt het overwegend bewolkt en dan neemt de kans op enkele buien toe. Morgen is daarna ook tamelijk bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Een enkele behoorlijk regenbui is morgen ook mogelijk, met meer dan 5 mm aan regen. De temperatuur zakt terug tot ongeveer 19 graden maar ook morgen is er niet veel wind.

In het weekend is er op de zaterdag een matige zuidwestenwind en dan zal er soms wat regen kunnen vallen, maar veel is dat niet. Zondag lijkt een echte onbestendige dag met regen, veel bewolking en een vrij krachtige wind te worden. Dan zal de zomer eventjes ver weg zijn en ook begin volgende week is het niet je-dat met het zomerweer, met weliswaar een beetje zon maar af en toe een flinke bui, en maximumtemperaturen rond, of iets onder de 20 graden.