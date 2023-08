Braderie & Rommelmarkt bij Camping Parkzicht

BELLINGWOLDE – Aanstaande zondag wordt voor het tweede jaar op rij op Camping Parkzicht te Bellingwolde een Braderie & Rommelmarkt georganiseerd.

Zondag 13 augustus is het weer zover. Het belooft een prachtige dag te worden, met veel deelnemers. U kunt de camping bereiken via de Sportweg in Bellingwolde. Toegang als deelnemer en bezoeker is geheel gratis. Parkeren kan op P-terrein bij camping/voetbalvereniging. Voor een hapje en drankje wordt tegen een kleine betaling gezorgd.

Er is nog plaats voor een kraampje. Reserveren voor een plaats als verkoper kan via beheer van de camping tel: 06-21626256 [ Antje ]

Ingezonden