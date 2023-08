Geslaagde fietsdag, georganiseerd door Stichting Welzijn Westerwolde, afdeling Sellingen

SELLINGEN – Vandaag was de jaarlijkse fietstocht van Stichting Welzijn Westerwolde, afdeling Sellingen.

De activiteiten commissie had weer een mooie route uitgezet. De 34 deelnemers hebben volop genoten van deze dag. Het weer was hen goed gezind.

De route ging via het natuurgebied Ter Borg richting Sellingerbeetse. Daar werd bij het vliegveld een pauze ingelast. Vervolgens fietsten de deelnemers naar de koffie stop bij de jachthaven/paviljoen de Runde in Ter Apel. Daar werden ze getrakteerd op koffie/thee en lekkere hapjes.

Na deze koffie stop fietsten ze richting korenmolen Grenszicht in Emmer- Compascuum. Daar werd de lunch in de vorm van heerlijke zelfgebakken pannenkoeken met stroop en poedersuiker genuttigd. Na de lunch stond een rondleiding door de molen en het museum op het programma. Met veel tekst en uitleg! Ook was er gelegenheid om in de winkel producten te kopen, zoals bakmeel etc.

Tegen twee uur stapten ze weer op de fiets en fietsten ze richting de Polderputten, waar ze werden getrakteerd op een banaan. Het laatste stukje van de fietstocht ging richting Sellingerbeetse, naar het kerkje de Opwaarts!, waar ze werden verrast met een ijsje. Tegen vier uur gingen ze weer richting Sellingen, het einddoel van deze fietsdag.

Verslag en foto’s: Johannes Velthuis