Vandaag vieren Hendrik Smit en Geesien Berghuis uit Blijham hun diamanten huwelijksjubileum

BLIJHAM – Vandaag vieren Hendrik Smit en Geesien Berghuis uit Blijham hun diamantenhuwelijksjubileum



Vanmorgen kwam burgemeester Velema het echtpaar Smit- Berghuis feliciteren met hun diamanten huwelijksfeest.

Hij bracht namens de gemeente Westerwolde een mooi cadeau voor ze mee.



Hendrik Smit is geboren op 25 maart 1933 in Wedde, Geesien Berghuis kwam op 22 september 1933 ter wereld in Beerta.

Het echtpaar kwam 68 jaar geleden met elkaar in contact, zoals veel gebeurde in die tijd, in het uitgangscentrum van Winschoten.

Nadat Hendrik zijn Geesien een keer naar huis had gebracht was het “aan”.

Hendrik was tot zijn zevenenveertigste lasser bij de toenmalige Matrassenfabriek Dröge in Winschoten, toen liet zijn gezondheid hem in de steek en mocht hij het werk niet meer doen.

Geesien ging na de geboorte van de jongste zoon aan het werk als schoonmaakster bij een school in Blijham en maakte lange tijd ook het politiebureau in haar woonplaats schoon.

Het echtpaar ging na hun huwelijk wonen aan de Hoofdweg in Blijham waar ze nu nog steeds wonen.

Ze kregen drie kinderen, twee zoons en een dochter, vijf kleindochters en hopen binnenkort overgrootouders te worden.

De heer Smit was een verwoed tuinier, maar helaas laat de gezondheid dit niet meer toe, trots vertelde mevrouw dat hij nog wel rondom het huis netjes hield.

Daarbij was hij jarenlang actief bij de FNV, waar hij o.a. secretaris is geweest.

Mevrouw Smit mag graag lezen, ook zij verveelt zich niet en doet de meeste dingen in huis nog zelf.

Vandaag is het echtpaar thuis en kwamen al veel mensen hun feliciteren, ze gaan later samen met hun gezin met een lekker etentje het nog een keertje vieren.