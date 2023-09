Motorrijder ernstig gewond bij ongeval Farmsum (Update)

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 11 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG ZEER WARM | AFKOELING ONDERWEG

Het wordt nog een vrij zonnige dag maar het zal niet zo zonnig als gisteren en als zaterdag. Toch wordt het wat warmer, want met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 30 graden. Wel zal de wind later draaien naar het westen tot noordwesten en daardoor koelt het vanavond relatief snel af. Het is ook vanmiddag en vanavond vrij zonnig met een paar bewolkte momenten, pas komende nacht is er vanuit het zuidwesten kans op een regen- of onweersbui.

Morgen is het direct eens stuk koeler met een maximum rond 23 graden. Er zijn nog steeds zonnige perioden en in de ochtend en vooral de avond is er kans op enkele buien. Heel véél regen lijkt er niet te komen maar er kan een onweersbui vallen, vooral in de avond.

Woensdag is er een matige tot vrij krachtige noordenwind en dat geeft een mengeling zon, stapelwolken, en 20 graden. Daarna draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en dat geeft later in de week vrij zonnig weer en een middagtemperatuur rond 23 graden. Dus dan is het misschien geen echt zomerweer meer, maar nog wel een beetje nazomer.