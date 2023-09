Haykaram geslaagd voor damdiploma Sijbrands zwart

WINSCHOTEN – Woensdag 20 september is aan Haykaram Zhamkochyam, wonend in Winschoten, het damdiploma Sijbrands zwart, oftewel deel drie zwart, uitgereikt in de cursusruimte van de bibliotheek Winschoten. Het gebruik maken van de cursusruimte is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Cursus niveau 3 (zwart)

Met diploma 1, 2 en 3 (wit) op zak is Haykaram begonnen aan de cursus niveau 3 het zogenaamde zwart gedeelte. Deze cursus behandeld naast eenvoudige combinaties, doorbreekacties, positiespel, de Coup Napoleon en taxeren van de stand. Tevens wordt aandacht besteed aan de kettingstelling, hekstelling, klaverbladopsluiting, voorpost/flankaanval, centrum aanval, Hooglandaanval, het eindspel, oppositie, de tric-trac theorie en overmachtseindspel. Tevens wordt de kennis getoetst omtrent de begrippen kruis, centrumblok een centrumpiramide op het dambord. De cursus wordt afgesloten met praktische combinaties en miniaturen. Hierbij bezitten beide kleuren maximaal 7 schijven. Na het proefexamen werkte Haykaram het examen met goede cijfers af en mocht na afloop het felbegeerde diploma ontvangen uit handen van Geert Lubberink.

Cursus niveau 4

Ondertussen is Haykaram begonnen aan de cursus niveau 4, ook wel de Roozenburg cursus genoemd. Deze cursus behandelt veel standaardcombinaties zoals de Bomzet, Coup Springer, de Maanslag, Coup Raichenbach, de Klemcombinatie en de Coup Turc, uiteraard met een hogere moeilijkheidsfactor dan de vorige damcursus. Tevens wordt veel aandacht besteed aan zogenaamde streefstanden.

Zwart en wit gedeelte

Vanaf niveau 2 bestaan de damcursussen uit een zogenaamd wit en zwart gedeelte. Het witte gedeelte vormt grofweg de basis van het betreffende niveau, echter het zwarte gedeelte kent een hogere moeilijkheidsfactor.

Fysieke partijen

Het theoretische gedeelte van het dammen vormt in principe de basis voor de damsport.

Daarnaast is het van eminent belang het geleerde in praktijk te brengen met fysieke partijen.

Dat kan in de huiselijke sfeer, maar ook bij een damvereniging waar normaliter, elke week, een onderlinge competitie wordt georganiseerd. Damtoernooien, meestal op zaterdagen, vormen tevens een mooie springplank om het geleerde in praktijk te brengen. De jeugdspelers tot 20 jaar hebben dit seizoen, 2023 – 2024, maar liefst 5 Regio Cup toernooien.

Ingezonden