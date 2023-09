Herfstfietstocht voor K6

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 4 november 2023 wordt door de Stichting K6 Tegen Kanker een Herfstfietstocht georganiseerd voor mensen met een mountainbike of met een racefiets.

Zondag 24 september j.l. bezocht het bestuur van K6 en een aantal fietsers van het K6 fietsteam in Denekamp het museum van wielerlegende Hennie Kuiper. Kuiper is als lid van het comité van aanbeveling verbonden aan K6. Met hem fietsten ze een rond en werd het nieuwe goede doel voor de komende actieperiode bekend gemaakt: ‘een Tovertafel voor de afdeling kinderrevalidatie van Beatrixoord in Haren.’

De fietstocht is de eerste actie voor het nieuwe goede doel. Deelnemers betalen € 10,00 inleg, dat geheel ten bate is van het goede doel. Ze kunnen daarvoor kiezen uit drie afstanden voor mountanibikers en één afstand voor op de racefiets. De deelnemers kunnen aansluiten bij ervaren veld – en wegkapiteins die alles in goede banen leiden. Bestuurslid Arjan Kuiper daarover: “we hebben een aantal regels die we hanteren die heel normaal lijken maar soms niet als zodanig worden uitgevoerd. Zoals b.v. fatsoenlijk gedragen in het veld en op de weg (houden aan verkeersregels) tegenover andere mensen die daar zijn, geen afval in de natuur achterlaten en geen onnodige risico’s nemen. We organiseren dit evenement al vanaf 2014 (alleen in coronatijd niet) en het is steeds weer een gezellig gebeuren en dat willen we zo houden. Alles in de geest van de mensen waarvoor we het doen.”

Rondom het evenement is een aantal vrijwilligers actief. Zo krijgen ze halverwege op de fourageringsplek in Vriescheloo koffie / thee en allerlei soorten gebak aangeboden. Kuiper: “Dat is inmiddels ook traditie bij ons. Appeltaart, kwarktaart, arretjescake het lijkt wel heel Holland bakt.” Deelnemers kunnen zich opgeven via: inschrijven@k6tegenkanker.nl. Ze krijgen dsaarna een uitgebreide e-mail met alle bijzonderheden voor 4 november 2023, waar de start zal plaatsvinden vanaf Partycentrum De Meet in Bellingwolde.

www.k6tegenkanker.nl

Foto’s: K6