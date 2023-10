Westerwolde na strafschoppen uit het bekertoernooi

VLAGTWEDDE – Na een spannende, maar ook vermakelijke wedstrijd tussen Westerwolde en Helpman kwam het donderdagavond 19 oktober aan op het nemen van strafschoppen om te beslissen welke ploeg naar de volgende ronde van de districtsbeker zou gaan.

Zowel de thuisploeg als de gasten uit Groningen wisten in de reguliere negentig minuten twee keer te scoren, zodat er na het laatste fluitsignaal van arbiter Van der Veen uit Veendam een 2 – 2 eindstand op het scorebord stond. Nadat Bart Nieland de derde strafschop voor Westerwolde miste en Helpman alle vijf penalty’s raak schoot, was het duidelijk dat de Stad-Groningers zich plaatsten voor de tweede ronde van de knockoutfase van het bekertoernooi. Toch konden de Vlagtwedders met opgeheven hoofd het veld verlaten, want na een tweetal mindere competitiewedstrijden was er deze avond weer een enthousiast knokkend Westerwolde te zien dat tot twee keer toe op prima wijze van een opgelopen achterstand terug wist te komen. En wat ook duidelijk werd is het feit dat er tussen een zaterdag en zondag derdeklasser qua krachtsverhouding weinig tot geen verschil bestaat.

Na een kenmerkende opkomst, omgeven door het nodige vuurwerk, ontspon zich op De Barlage een aantrekkelijke bekerwedstrijd waarbij in de loop van het duel beide ploegen tot op het randje speelden of soms zelfs een beetje daarover heen. En toen de rook nog maar net om het hoofd van de spelers was verdwenen, was er al de eerste grote kans voor Westerwolde. Na een vlot lopende aanval kwam de jeugdige spits Arjan Schuiring in de 3e minuut bij de tweede paal oog in oog met keeper Rob Hölscher van Helpman. Door zijn doel te verkleinen voorkwam laatstgenoemde dat Westerwolde vroeg in de wedstrijd op voorsprong zou komen. In de 20e minuut werd er aan de andere kant wel gescoord. Een klungelig misverstand tussen keeper Bas Boonman en laatste man en aanvoerder Rudolf Riks gaf een Helpman-speler de kans de bal bij de geheel vrijstaande Will Sturge te bezorgen, waaraan deze de bal op simpele wijze in het verlaten doel kon schuiven: 0 – 1. In het restant van de eerste helft golfde het spel heen en weer, waarbij Helpman optisch de iets sterkere ploeg was, maar niet tot noemenswaardige scoringskansen kwam. Toch gingen de ploegen met een gelijke stand de rust in. In de 40e minuut snelde René v.d. Laan over links het strafschopgebied van Helpman binnen, waarna hij in de ogen van de arbiter onreglementair werd afgestopt. De toegekende strafschop werd op koelbloedige wijze binnen geschoten door Sander van Hoorn: 1 – 1. Onder druilige omstandigheden stuurde scheidsrechter Van der Veen – die overigens een prima wedstrijd floot – niet lang hierna beide teams naar de thee en het in geringe mate opgekomen publiek naar een kop koffie of een andere consumptie in de warme kantine.

In de tweede helft een grotendeels zelfde spelbeeld als voor de rust, waarbij opviel dat de bal door het gladde kunstgrasveld vaak meer snelheid kreeg dan eigenlijk de bedoeling was. Tegelijkertijd hield dit wel de nodige vaart in de wedstrijd. In de 51e minuut kwam Helpman andermaal op voorsprong. Vrij voor keeper Boonman wist Tim van Dorp het leer op simpele wijze achter het jeugdige talent van de thuisploeg te deponeren: 1 – 2. En toen in de 57e minuut plots het hoogtepunt van de wedstrijd. Net binnen het strafschopgebied, schuin voor het doel kwam Bart Nieland enigszins gelukkigerwijs in balbezit en vanaf zo’n twintig meter vanaf het doel joeg hij de bal in de uiterste verre bovenhoek, onbereikbaar voor keeper Hölscher: 2 – 2. Een prachtige goal als beloning voor een prima wedstrijd tot op dat moment. Tot scoren kwamen beide ploegen hierna niet meer; wel zag scheidsrechter Van der Veen zich genoodzaakt in de 87e minuut Jeroen Scholma van Helpman na een onbesuisde actie met een rode kaart achter de omheining te laten verdwijnen. Strafschoppen dienden dus te bepalen wie de uiteindelijke winnaar van dit bekerduel zou worden. En zoals in de inleiding van dit verslag al gememoreerd was het juist Bart Nieland die vanaf elf meter de bal niet achter keeper Hölscher wist te schieten, waardoor laatstgenoemde namens Helpman de man van de wedstrijd werd.

Nu deze bekerwedstrijd vooruitlopende op het komende inhaal- en bekerweekend werd gespeeld, dus voor Westerwolde tien dagen de tijd zich op te maken voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in en tegen Weerdinge op zondag 29 oktober. De geruststellende gedachte hierbij is dat er vanuit de wedstrijd van deze avond genoeg aanknopingspunten zijn om ook tegen Weerdinge een goede partij op de mat te leggen. Conditioneel zit het wel goed met de ploeg van de trainers Richard Streuding en Merill Wakker en met het nodige enthousiasme en de daarbij horende inzet moet het mogelijk zijn dat de gekoesterde eerste overwinning in de competitie met hopelijk dan weer een complete selectie niet lang meer op zich laat wachten.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Joran Luijten (80e min. Rudie Bergman) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Wilco Huls – Julian Smid (69e min. Milan Kater) – Kevin v.d. Laan – Bart Nieland – Sander van Hoorn – René v.d. Laan – Arjan Schuiring (72e min. Ben Ophof)

Scheidsrechter: dhr. S. v.d. Veen

Aantal toeschouwers: 60

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door: HJ Pleiter