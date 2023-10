Antje heeft dankzij college Petra weer mooi haar

WINSCHOTEN, OUDE PEKELA – Dankzij haar collega Petra en Haarwerk Atelier Margriet heeft Antje weer mooi haar.

Petra Dreise wou haar collega Antje Bolland helpen aan mooi haar. Antje heeft een aandoening die Alopecia heet. Alopecia is een soort auto-immuunziekte: het lichaam vormt stoffen die het eigen lichaam aanvallen. Alopecia beter bekend als pleksgewijze kaalheid , begint meestal met haaruitval op het hoofd, dat zich kan uitbreiden over de rest van het lichaam. Soms worden ook wimpers en wenkbrauwen aangetast.

Petra heeft prachtig gezond haar en het groeit heel snel. Antje gaf vaak complimenten aan Petra hoe mooi ze haar haar vind. Nu besloot Petra te doneren voor een haarwerk voor Antje. Een paar maanden geleden is het afgeknipt. Antje mocht onder toezicht van Margriet, van Haarwerk Atelier Margriet, Petra’s haren knippen. Deze week was het haarwerk uiteindelijk klaar. Haartje voor haartje werd er geknoopt. De haardonatie van Petra is eerst gekleurd, omdat Antje roodbruine haren heeft. Alle haren werden gebruikt, omdat het om een haarstuk bovenop ging.

Hoe leuk is het dat je je collega kan helpen. Een mooi moment om te laten zien dat je haren weer hergebruik kan worden. Beide dames werken in de zorg in Old Wolde Winschoten. Ook dapper van Antje om in het nieuws te komen om Alopecia bespreekbaar te maken. Meestal is het taboe of durf je niet over te praten. Haarwerk is een medische hulpmiddel en beschermd je hoofd ook tegen kou en warmte. Het geef ook meer zelfvertrouwen, als je haren uitvallen en je heb geen controle erop is het best traumatisch.

Ingezonden door Margriet, Haarwerk Atelier Margriet