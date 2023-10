Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 29 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND WEER BUIIG | OVERDAG LANG DROOG

Het is vandaag een weliswaar een wisselvallige dag, maar de meeste buien gaan tot de avond aan onze neus voorbij en af en toe is er wat zon. Wel komt er eind van de middag en in het begin van de avond een storing met meer buien voorbij en daarbij is dan kans op enkele windstoten en misschien ook een hagelbui. Maar zware windstoten zijn er niet direct te verwachten, wel kan er vanavond 2 tot 5 mm aan regen vallen. De middagtemperatuur is 14 graden en er staat verder een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest (windkracht 3 tot 5).

Vannacht is het meest droog en dat is het morgen overdag ook, want een volgende fase met wat buien zal er bij ons pas in de nacht naar dinsdag zijn. Met een paar opklaringen wordt het ook morgen een graad of 14, minimum vannacht rond 8 graden.

Na die nieuwe buienfase is het dinsdagoverdag zelfs en op woensdag licht wisselend met wat zon en een enkele bui, daarna lijkt het weer opnieuw wat actiever te worden met vaker regen en meer wind. Maxima eerst rond 13 graden, later in de week maxima rond 11 graden.