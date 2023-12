Open dag CBS De Loopplank en Poppiez

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 7 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS NOG MISTIG | VANNACHT KANS OP SNEEUW EN IJZEL

Naast bewolking komen er vanochtend ook een paar opklaringen voor, maar daardoor kan er ook nog mist gaan optreden bij temperaturen rond +1 graad. Vanmiddag is het +1 of +2 en eerst kan het nevelig zijn, maar er komt ook een zwakke tot matige zuidoostenwind te staan en daarmee zal het in het algemeen grijs en koud zijn. Het blijft wel droog.

Vannacht gaat dat veranderen want vanuit het zuidwesten nadert een front. En later in de nacht en morgenochtend is er dan ook kans op wat sneeuw en ook op ijzel of ijsregen. Het kan vannacht en morgenochtend dus erg glad worden op de weg: vannacht is het 0 tot -1 en morgenochtend 0 tot 1 graad boven nul.

Morgenmiddag wordt het 2 tot 4 graden en dan is het nog overwegend bewolkt met kans op wat motregen en een matige zuidwestenwind. In het weekend is het op zaterdag zachter met 5 tot 8 graden en vooral later in de middag en zaterdagavond regen, zondag is er af en toe zon met enkele buien. Het is dan 8 á 9 graden en ook na het weekend blijft het redelijk zacht.